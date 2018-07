El polémico vídeo de Romney le cuesta cinco puntos en las encuestas

El vídeo en el que Mitt Romney criticaba a los votantes de Obama le ha costado ya cinco puntos de diferencia con respecto al actual presidente de los EEUU, según la última encuesta de NBC/Wall Street Journal. Precisamente sobre el polémico vídeo se ha pronunciado Barack Obama.

El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que la obligación de un presidente es "trabajar para todos" en respuesta al vídeo filtrado de su rival republicano, Mitt Romney, en el que éste se refiere despectivamente al 47 por ciento de los votantes, a los que alude como "dependientes" de las ayudas del Gobierno.

"Una de las cosas que aprendes como presidente es que representas a todo el país. Si quieres ser presidente tienes que trabajar para todos", aseguró Obama en la grabación de una entrevista con David Letterman en Nueva York.

La web de la revista de tendencia progresista "Mother Jones" publicó un vídeo grabado de forma furtiva en una cena privada de Romney con donantes el pasado 17 de mayo en Boca Raton (Florida), que ha levantado una gran polémica en el país. En la cena, el republicano comenta que un 47% de los estadounidenses votarán en noviembre por Obama porque "creen que son víctimas, que el Gobierno tiene la responsabilidad de cuidar de ellos, que tienen derecho a salud, alimentación, vivienda o como lo quieran llamar".

"Mi trabajo no es preocuparme por esas personas. Nunca los convenceré de que deberían asumir su responsabilidad y preocuparse de sus vidas", añade el republicano al desgranar su estrategia para llegar a la Casa Blanca. El presidente dijo en la entrevista del "Show de Lettermnan" que "todos cometemos errores; sin embargo, lo que la gente quiere saber es que no estás eliminando a una gran parte del país por la manera en la que funciona nuestra democracia".

"Una cosa que nunca he intentado hacer y creo que ninguno de nosotros puede hacer en un cargo público es sugerir que, si alguien no está de acuerdo conmigo, son víctimas y no son patriotas", indicó Obama. El presidente recordó que cuando ganó las elecciones en 2008 un 47 por ciento del país votó por el candidato republicano John McCain. "Escuché sus voces y dije: voy a trabajar todo lo duro que pueda para ser vuestro presidente", aseguró Obama, que agregó que "no hay mucha gente ahí fuera que crea que son víctimas o que crean que deben recibir ayudas sociales".

Romney no pidió disculpas por su declaraciones, pero las matizó asegurando que cree "en las personas libres y en la libre empresa, no en la redistribución". En la misma entrevista con David Letterman, Obama habló de las protestas anti estadounidenses en países de mayoría musulmana y aseguró que espera que el mundo musulmán "trabaje con nosotros para mantener a nuestra gente segura".