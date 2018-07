Romney, el empresario metido a político que pretende desbancar a Obama

El próximo 6 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el aspirante republicano a la Casa Blanca, el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, presentando una dura batalla en las encuestas y en las cifras de recaudación, dos de los indicadores habituales de intención de voto.

La campaña de Mitt Romney está basada en reprobar la gestión, sobre todo económica, del actual presidente y candidato demócrata, Barack Obama, derogar la reforma sanitaria promulgada por éste, y en un impreciso plan para crear doce millones de empleos.

El candidato republicano a la presidencia (2012-2016), Mitt Romney, nació en Detroit, Michigan en 1947. Estudió inglés en la Universidad de Brigham Young donde consiguió una licenciatura. Se graduó en Derecho y Administración de empresas enla Universidad de Harvard.

Fue gobernador del estado de Massachusetts desde 2003 a 2007, y en 2008 perdió la candidatura republicana a la presidencia, la cual obtuvo el senador John McCain.

Al contrario que Barack Obama, Romney ha moldeado su campaña sin apenas hablar de sí mismo, consciente de los recelos que plantean su condición de millonario y las creencias de su religión.

Mitt Romney prometió que, si gana en 2012, revertirá la reforma sanitaria promulgada por el mandatario de EE.UU., Obama, y, en aras de la austeridad fiscal, el recorte en gastos sociales y la ayuda exterior.

Su perfil moderado y su experiencia en el mundo empresarial le sitúan como uno de los republicanos con más posibilidades de ganar a Obama en tiempos de crisis económica y alto desempleo.

Una encuesta de The Hill del pasado julio revela que Romney lidera a Obama en la percepción sobre tres aspectos de su carácter: valores (47% vs. 44%), liderazgo (48% vs. 44%) y honradez (46% vs. 44%).

Rico y profundamente religioso

Hijo de George W. Romney (el exgobernador de Míchigan, nacido en México) y Lenore (LaFount) Romney, Mitt Romney fue criado en Bloomfield Hills (Míchigan), y luego sirvió como misionero mormón en Francia.

Se casó con Ann (Davies) Romney en 1969, con la que ha criado a cinco hijos. La historia de los Romney está íntimamente ligada a la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia mormona) de EEUU.

Su bisabuelo se instaló en una comunidad mormona de México a finales del siglo XIX. Su abuelo volvió a EEUU en 1912 y se instaló con su mujer en la capital del estado de Utah y seno de la Iglesia mormona, Salt Lake City.

El propio Romney se convirtió en miembro destacado de la comunidad mormona. Sirvió dos años como misionero mormón en Francia y contribuye económicamente a la Iglesia cada año.