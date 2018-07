Se filtra un vídeo de Romney insultando en privado a los votantes de Obama

Un vídeo grabado en secreto durante una cena con donantes y publicado hoy muestra al candidato republicano a la presidencial de EE.UU., Mitt Romney, bromeando sobre sus orígenes hispanos y teorizando sobre la falta de apoyo de votantes que dependen del gobierno.

Según los extractos publicados en internet por la revista "MotherJones", Romney bromeó en una cena privada con grandes donantes a principios de año de que "tendría más posibilidades de ganar esto (las elecciones) si hubiese nacido de padres mexicanos". Romney se refería así a la historia de su padre que nació en México, ya que su familia se asentó en una colonia mormona en el país vecino, aunque posteriormente regresaron a Estados Unidos cuando su padre era aún un niño.

"Estamos pasando un duro momento con votantes hispanos, y si el bloque de votos hispanos se compromete tanto con los demócratas como los afroamericanos han hecho en el pasado, estamos en un problema como partido y creo que como nación", asegura Romney ante su audiencia en un vídeo que parece grabado con un móvil y con audio de mala calidad.

Asimismo, Romney parece decir que el 47 % de los votantes no lo apoyan porque dependen del Gobierno "creen que son víctimas, que el gobierno es responsable de cuidar de ellos, que se les debe proveer con sanidad, comida, alojamiento o como lo quieran llamar. Tienen derecho a ello y el Gobierno se lo debe proveer y votarán al presidente".

Romney aclara que ese 47 % que considera que no lo apoyará en las elecciones son aquellos que no pagan impuestos a la renta. El candidato republicano asegura que por esta razón su mensaje de menos impuestos no cala y que su trabajo "no es preocuparme de esa gente". "No los convenceré nunca de que deben tomar responsabilidad individual y encargarse de sus propias vidas". El portavoz de la campaña de Romney, Gail Gitcho, no negó la autenticidad del vídeo y aseguró en un comunicado que Romney "quiere ayudar a todos los estadounidenses que lo pasan mal en la economía de Obama.

El gobernador Romney ha dejado claro todo el año que está preocupado por el aumento de personas que dependen del Gobierno, como el número récord que recurren a los cupones de comida". El consejero de Obama Jim Messina aseguró con respecto al vídeo que es difícil que Romney sea presidente "cuando rechazas con desdén la mitad de la nación".