Vargas Llosa alerta de una Cataluña convertida en "un pequeño país marginado" gobernado por "mediocres fanáticos"

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha advertido de que si en las elecciones catalanas "hubiese una mayoría que vota" a favor de los nacionalistas que apoyan el proceso soberanista se "estaría legitimando una trenza de mentiras", y ha dicho esperar que la mayor parte de los catalanes rechacen la "mentira" independentista que supondría "una verdadera catástrofe". Vargas Llosa ha sido el encargado de abrir el acto que la plataforma Libres e Iguales ha celebrado este martes en Madrid, que ha superado ampliamente el aforo del Salón de Actos del Ateneo.

Durante su intervención, ha subrayado que el próximo domingo, 27 de septiembre, los catalanes "tendrán la oportunidad de decir si dan legitimidad" o no a la "ficción maligna" del nacionalismo catalán que aboga por la secesión de Cataluña. En su opinión, "ninguna ficción" ha sembrado "tanta violencia y odio" como el nacionalismo: "Una ficción maligna que ha sembrado el mundo de cadáveres, como atestiguan los muertos de las dos guerras mundiales del siglo XX", ha señalado el premio Nobel.

Vargas Llosa ha lamentado que "la peste del nacionalismo" haya "echado raíces" en un amplio sector de Cataluña. En este sentido, ha rechazado el argumento de que esta Comunidad Autónoma es "una colonia explotada por España" o que el Estado le roba. El premio Nobel ha asegurado que si Cataluña se independiza de España, la región "pasaría a ser un pequeño país fuera de España y fuera del Europa": "Un pequeño país marginado", ha dicho, defendiendo la unidad de España e insistiendo en que Cataluña debe vivir "la libertad" dentro del proyecto europeo y de España y no ser gobernada por "mediocres fanáticos".

En cualquier caso, ha dicho esperar que el "sentido común, práctico y de realidad reaparezca con fuerza" el 27 de septiembre: "Y una mayoría de catalanes rechace la mentira y elija la verdad", ha manifestado, remachando: "Cataluña es una parte inseparable de España".

Por su parte, la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Alvarez de Toledo, ha clausurado el acto leyendo un manifiesto en el que ha hecho un llamamiento a la participación en las urnas. "Si el 27 de septiembre el secesionismo catalán gana las elecciones, usted, votante en Cataluña, no podrá decir: yo no sabía que las urnas habían respaldado la liquidación de los derechos de ciudadanía del conjunto de los españoles", ha comenzado leyendo la 'popular'.

Así, ha pedido a los catalanes "que voten como ciudadanos que saben y contestan" y ha recalcado que en un Estado democrático "los responsables de las decisiones políticas son los ciudadanos". "Ellos (los ciudadanos) son los que eligen y disponen", ha dicho, enfatizando que son precisamente los votantes "los responsables finales de la involución" que pueda sufrir Cataluña y a los que les corresponde "frenarla".

En este sentido, ha mostrado su deseo por que los ciudadanos de Cataluña "no voten" como "paisanos de una comarca ficticia" que decide "frívola y mágicamente sobre cualquier asunto" y sí lo hagan siendo "ciudadanos de una comunidad con influencia decisiva en un Estado de derecho real". Alvarez de Toledo ve necesario que "el rechazo social a la independencia se traduzca en un nítido rechazo electoral" el domingo que viene y ha añadido que "no hay abstención éticamente justificable" en esta cita con las urnas. "La abstención de los ciudadanos supone la sumisión a la ilegalidad, cuando no su apoyo implícito", ha apuntado, recalcando que el hecho de ampararse en el 'yo no sabía' "es la peor versión de la irresponsabilidad".

En el evento de Libres e Iguales han intervenido más de una veintena de intelectuales para hacer "un llamamiento a la responsabilidad civil de los votantes catalanes" a seis día de los comicios autonómicos, como Nicolás Redondo, Arcadi Espada o Joaquín Leguina, entre otros. Entre las diversas alusiones a la "deriva" y al "delirio" soberanista y sus consecuencias de los participantes, el dramaturgo Albert Boadella, que ha sido el más aplaudido por el tono irónico de su intervención, se ha subido al escenario vestido de piloto echando a Vargas Llosa de su silla señalando: "Mis hechos diferenciales son superiores".

Entre menciones al director de cine Fernando Trueba y al futbolista Gerard Piqué, por sus polémicas palabras sobre Cataluña, así como a los diferentes líderes políticos, los participantes han defendido la unidad y el cumplimiento a las leyes.

Otros de los promotores de esta plataforma, el exsecretario general de CCOO José María Fidalgo, ha hecho un llamamiento para que se aplique la ley "sin ambages" ante el desafío soberanista, mientras que el escritor Félix de Azúa ha lamentado el retraso con el que el Gobierno y los empresarios están reaccionando ante el envite soberanista.

Además de los veinte promotores del manifiesto, han estado entre el público el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy; el secretario de Estado de Exteriores, Jesús Gracia, y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraz. Han acudido también a esta cita exdirigentes populares como Ángel Carromero e Ignacio Astarloa, el líder de Vox, Santiago Abascal, Mikel Buesa y el marqués de Griñón, Carlos Falcó.