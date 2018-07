Camacho pide a Mas que se defienda ante la Justicia y no se presente como víctima

La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la presidenta de Castilla La Mancha y secretaria de organización del PP, María Dolores de Cospedal, han arremetido en el cierre de campaña del PP catalán contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y han lanzado contra él críticas por los casos de presunta corrupción que afectan a CiU.



En el mitin final de campaña en Cerdanyola del Vallès ante cerca de mil personas, Cospedal ha asegurado que los catalanes se merecen gobernantes que sean de fiar, y no "gobernantes que digan que es normal tener cuentas fuera, en Suiza, porque luego se viene, se declara y se blanquea el dinero". "No quieren gobernantes a los que les parezca normal que se saquee el Palau y el dinero de todos los catalanes para que se vaya no sabemos adónde", ha continuado Cospedal, mientras que Camacho ha exigido a Mas que se defienda ante la Justicia y no se presente como víctima de ataques externos.

Rivera pide una revolución democrática el 25-N

"No busque enemigos para tapar posibles casos de corrupción de su partido", ha advertido la líder del PP catalán, que ha asegurado que el único enemigo que tiene actualmente Catalunya es la crisis económica y el paro. Los populares cierran así una campaña que, en su segunda mitad, ha girado principalmente sobre el borrador policial que apunta a posibles casos de corrupción de CiU, y a la posibilidad de que Mas y el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol tengan cuentas en paraísos fiscales.

Desde las filas de Ciutadans el candidato Albert Rivera, ha reclamado en el cierre en Gavà (Barcelona) el voto para su partido para dar un "revolcón democrático" a Cataluña. "Hay que darle la vuelta a este país. Ciutadans es un mecanismo de autodefensa frente a unos partidos que han confundido la democracia con la partitocracia, algunos incluso con una cleptocracia", ha afirmado el dirigente de C's.

Rivera ha echado el cierre de campaña en uno de los feudos de Citadans, Gavà, donde duplica la media de porcentaje de voto respecto al resto de Cataluña, y donde desde 2007 tiene representación en el ayuntamiento. El candidato ha dejado claro que su partido es la única opción para realizar una revolución democrática y ha criticado al resto de opciones políticas por no tratar de cambiar nada tras años de "corrupción y desafección política". Sobre el PSC, Rivera ha destacado que no tienen proyecto y "no saben lo quieren ser de mayores", ya que se abstienen ante la posible separación y dan cobijo a los independentistas, y ha reclamado el voto de los socialistas desencantados.

Asimismo, respecto al PP ha dicho que no hace oposición en Cataluña porque está gobernando junto a CiU, con la aprobación de los presupuestos y leyes, "aunque lleven 15 días disimulando y peleando". "Somos la garantía de un cambio, de una revolución ciudadana. La idea de Ciutadans tiene ahora su momento, y por mucho que frenen la voluntad popular va a ser imparable. Lo que está diciendo Ciutadans es lo que esta diciendo la calle", ha opinado Rivera. De la misma manera, el líder de C's ha vaticinado "un día histórico" el próximo 25 de noviembre para su formación y ha destacado que las encuestas sólo coinciden en una cosa, en que su partido duplicará o triplicará sus resultados.