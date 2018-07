García-Margallo: “Carmena no es, desde luego, un peligro para la democracia”

Con estas palabras, ha contestado a los periodistas del Congreso que le han preguntado sobre las afirmaciones de la cabeza de lista del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, quien aseguró de Ahora Madrid que es una fuerza que no está dentro del "sistema democrático constitucional".



García-Margallo ha subrayado que esa formación tiene un modelo "distinto", pero también que no cree que "ningún partido" de los que se han presentado "sea un peligro para la democracia, y desde luego Carmena no lo es".



Sobre la renuncia de algunos barones a continuar al frente del PP en sus territorios tras los malos resultados obtenidos, ha reconocido que éstos no han sido los que esperaban y en este contexto algunos dirigentes han considerado "conveniente" hacer una renovación en el "puente de mando", pero "el barco sigue", ha puntualizado.



Al ser preguntado acerca de la conveniencia o no de hacer también cambios en la cúpula del partido, el ministro ha contestado que si la cuestión se refería a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la respuesta es que el PP tiene una "magnífica" secretaria como también tiene un "magnífico" presidente.



"Ha demostrado (Mariano Rajoy), en una singladura más que complicada, tener pulso, determinación y coraje".