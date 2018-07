Díaz: "He hecho todo lo que estaba en mi mano para ganar"

Susana Díaz ya ha depositado su correspondiente voto en las elecciones de Andalucía. La candidata del PSOE a la Presidencia de la Juta ha acudido a votar a las once de la mañana al colegio público Alfares, en el barrio sevillano de Triana, y ha estado acompañada por su marido. Ha sido ahí cuando ha aprovechado para "animar a todos los andaluces a votar este día histórico para Andalucía".



Además ha hablado sobre cómo ha vivido la campaña electoral: "He hecho todo lo que estaba en mi mano. Me he dejado la piel para conseguir ganar. Estoy contenta y quiero estar en la calle con los andaluces, disfrutando de un día muy bonito e importante. Siento mucha ilusión y cariño, el mismo que he recibido a lo largo de la campaña".



Díaz cree que a Andalucía le quedan muy cosas cosas en el futuro: "Los mejores años están por llegar. Con estas elecciones se abre una muy buena etapa para nuestra tierra".