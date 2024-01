¿Reto de comedia con Estrella Xtravaganza o de looks con Carmen Farala? Las reinas eligen

Tras conocer a las reinas de Drag Race España en el Meet the queens el pasado 14 de enero decidimos preguntarles si preferirían hacer un reto de comedia con Estrella Xtravaganza o poner a prueba su arte con el hilo y la aguja en un reto de looks contra Carmen Farala.

Muchas de las reinas saben que Carmen es la reina de los looks y enfrentarse a ella son palabras mayores, pero ni a Juriji Der Klee ni a Pakita les ha faltado seguridad para batirse con ella: "Prefiero un reto con Carmen Farala porque me gusta medirme con las mejores".

Sin embargo, la mayoría ha preferido la comedia, eso sí, con estrategia. "Prefiero un reto con Estrella porque se que me lo pasaría bien", ha dicho Onyx Unleashed antes de confesar que, al conocer tan bien a su amiga, usaría todos sus puntos débiles para derrotarla.

Samantha Ballentines también ha apostado por enfrentarse con Estrella Xtravaganza para hacer un dúo cómico tan divertido que dejaría al jurado llorando de la risa y otorgándoles el premio a las dos. Cada una gana a su manera, ¿no?.

