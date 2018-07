José Lamuño, el protagonista del nuevo videoclip de Ana Guerra 'Ni la hora'

Hace escasas horas Ana Guerra lanzaba su primer single junto a Juan Magan: 'Ni la hora'. Un tema que ya se ha convertido en todo un éxito, al igual que su videoclip en el que comparte escena con el actor y modelo, José Lamuño.

El actor asturiano, José Lamuño, ha sido el elegido por Ana Guerra para protagonizar el videoclip de su primer tema, una canción que habla de una ruptura sentimental con un mensaje muy claro: "Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla.Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora". Lamuño interpreta a la pareja de la cantante de 'La Vikina'.

Con este primer sencillo, la concursante de 'Operación Trinunfo' se ha alejado un poco de los boleros y las baladas y nos presenta un tema con una letra potente y una melodía más cercana a un registro musical latino y bailable.