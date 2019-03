El mundo de Isasaweis

Cada semana, Isasaweis nos enseñará sus mejores trucos y soluciones, tanto de belleza (con looks sorprendentes; tutoriales de maquillaje; “no lo tires”, donde nos ayudará a aprovechar elementos que hemos comprado y ya no usamos; cuidados naturales…), de cocina (con recetas muy fáciles y postres deliciosos), y de embarazo (alimentación, moda premamá, cuidados para la piel…)

Temática del programa:

Belleza y Moda: La belleza será parte fundamental del programa, gracias a diferentes secciones y contenidos:

Peluquería: Desde looks inspirados en famosas como Penélope Cruz o Jennifer López, a tutoriales sobre cómo conseguir un look ahumado, o cómo maquillar los ojos para que parezcan más grandes. Cómo hacerse un moño con un par de calcetines, un peinado abombado muy fácil, diferentes formas de ponerse pañuelos y fulares…

Maquillaje: ¿Cuáles son las brochas más importantes en un set de maquillaje? ¿Cómo se aplica el colorete? ¿Cómo puedo ordenar mis sombras de ojos?

Recetas: En cada programa, Isasa preparará un aperitivo, un postre, o un plato ligero. Todo ello variará dependiendo de quién sea el invitado que tenga que recibir en su

casa. Ellos serán precisamente quienes le ayuden en la preparación, ejerciendo a su vez como interlocutores que puedan trasladarle todas las dudas que les surjan, o

incluso aportar sus propias sugerencias.

Trucos: Cómo aprovechar diferentes elementos de nuestro set de maquillaje que ya no usamos, no funcionancorrectamente o no nos gustan, dándoles una segunda vida.

Cuidados naturales: Mascarillas, cómo conseguir una piel resplandeciente, cómo cuidar nuestras manos y pies…

Embarazo: Se trata de un tema amplio y que trataremos en nuestro programa en primera persona, ya que se da la feliz circunstancia de que la propia Isasa afronta su primer embarazo.

SÁBADOS A LAS 13:00 H. EN ANTENA 3