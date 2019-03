Look de verano

Si queremos ir maquilladas a la piscina o la playa, pero no queremos que se note, Una base de maquillaje fluida y ligera es lo más recomendable. Así no taparemos el poro y no dará aspecto de tener la cara muy cargada.

Con el calor, lo más normal es que en verano salgan brillos, por eso hay que utilizar unos polvos traslúcidos para matificar. Isasaweis, esta vez, ha utilizado una cera.

Como colerete, Isasaweis ha presentado los tintes (lo más resistente al agua) y el colorete en crema.

En cuanto a los ojos y los labios, Isasaweis no es muy partidaria de marcarlos mucho, pero ha dado algunos consejos para darles un toque de color.