Hazte con el look de Jennifer Lopez

El mundo de Isasaweis | Prog.08

Jennifer Lopez es una de las artistas latinas por excelencia. La cantante utiliza looks muy variados pero al que siempre recurre es una look en tonos brillantes, champagne, anaranjados... tonos que favorecen a las chicas de tez morena. Un look que puedes emplear tanto de dia como de noche ¡adáptalo a tu mejor momento!