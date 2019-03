Si queréis estar guapas y radiantes no os perdáis los últimos consejos de Isasaweis, con los que aprenderéis a maquillaros sin la necesidad de utilizar mil brochas.

Esta semana Isasa nos enseña cómo, con la única ayuda de nuestros dedos, podremos conseguir un look en tonos marrones y bronce. No te pierdas las claves de un look sin brochas.