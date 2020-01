SALUD: Una pequeña infección de orina puede preocuparte. No tomes diuréticos sin consultarlo previamente con el médico.

DINERO: Ahora tendrás la oportunidad de lograr el éxito que te mereces en los negocios y el trabajo. Disfruta la recompensa.

AMOR: Proteges y cuidas a la gente que quieres, por eso echas en falta que no lo hagan contigo. Si hablas de este problema, se resolverá.

¿Qué dice tu signo para hoy?

Signo: PISCIS

SALUD: Si notas que se te duermen los brazos o las manos, puede deberse a un problema de circulación. Mide tu tensión.

DINERO: Tus sueños pueden hacerse realidad y comprarás algo que te hace mucha ilusión. No seas exigente con tu entorno.

AMOR: Ahora no es el momento de tener una relación estable y tampoco te apetece comenzar una aventura. Disfruta con tus amigos.

Signo: ACUARIO

SALUD: Sufrirás congestión y todos los síntomas propios de un catarro. Acude al médico para evitar confundir los síntomas con una gripe.

DINERO: Harás un regalo muy especial a tu pareja y te gastarás más de lo que pensabas. Controla tus gastos para llegar a fin de mes.

AMOR: Tu pareja te agradecerá que intentes que vuestra relación sea más apasionada. Procura disfrutar más de la vida en pareja.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Acudir a un gimnasio, cuidar tu cuerpo y hacer algo para notarte joven y seductora te hará bien. No te acomplejes por nada.

DINERO: No te excedas haciendo regalos a alguien que no te lo agradecerá. Dedica más tiempo al estudio y saca adelante un viejo proyecto.

AMOR: Intenta no llevarte mal con tu familia política y no intervengas en las discusiones que no van contigo. No te metas en líos.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Te atacará un catarro que durará más de lo normal. Debes cuidarte más y evitar las salidas nocturnas y los excesos.

DINERO: Tu pareja estará un poco molesta contigo porque le ocultas información relacionada con la economía familiar. Controla los gastos.

AMOR: Tu pareja y tu familia harán que sientas que te quieren y te apoyarán en todo momento. No les defraudes.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Te molestará cualquier problema en los pies. Usa zapatos cómodos y no camines descalza. Posible retención de líquidos.

DINERO: Suerte en los negocios o trabajos en los que tengas responsabilidad. No te fíes de la gente nueva y joven. El número 1 te dará alegría.

AMOR: Eres cariñosa y te preocupa que los demás no estén pendientes de ti. Si tienes pareja, eres tú quien debe provocar la intimidad.

Signo: LIBRA

SALUD: Los dolores en las articulaciones harán que pases una mala semana. Evita el frío, el ejercicio brusco y coger peso.

DINERO: En tu círculo de amigos vas a ser una persona envidiada, ya que todos sospechan que tienes más de lo que aparentas.

AMOR: No caigas en la tentación de ser infiel, ya que luego te arrepentirás. Si no tienes pareja, romance a la vista. Disfrutalo.

Signo: VIRGO

SALUD: Si tienes que someterte a una intervención, todo saldrá muy bien. Las rodillas y los tobillos te dolerán un poco.

DINERO: Los jefes te aprecian, pero los compañeros te envidian. No confíes tus secretos a nadie. Déjate asesorar por un buen amigo.

AMOR: Si no tienes pareja, el momento es bueno para iniciar algo más que una amistad. Tu familia confía en ti y te ayudará en todo.

Signo: CANCER

SALUD: Es posible que empieces a notar que tus tobillos se hinchan. Además de acudir a un especialista, procura llevar el calzado adecuado.

DINERO: Superarás con éxito los momentos difíciles y saldrás airosa de lo que te propongas. Intenta mejorar tus relaciones laborales.

AMOR: Tu relación despierta envidias y podrías tener alguna discusión por ser algo brusca y poco paciente. No te lances a la conquista.

Signo: GEMINIS

SALUD: Llevas tiempo notando que tienes mal la circulación de las piernas porque se te duermen, pero no haces demasiado caso.

DINERO: Un corto e imprevisto viaje te alterará el presupuesto. Debes reclamar lo que te deben, o no lograrás cobrarlo.

AMOR: No seas celosa. Albergar dudas sólo por lo que alguien te comente te perjudicará. Debes comunicarte más con los más ancianos.

Signo: TAURO

SALUD: Consulta con el médico si te sangran las encías. Controla tu colesterol y azúcar, con unos análisis, será una buena medida.

DINERO: Superarás sin ninguna dificultad un problema relacionado con tu vida laboral. Si tienes que hacer un examen, deja los nervios a un lado.

AMOR: Te gusta mucho que te adulen y te mimen, pero luego no sabes corresponder a tu pareja como merece. Modifica tus modales.

Signo: ARIES

SALUD: Sufrirás ardor de estómago, motivado, probablemente por la ingestión de algún alimento que sabes que no te sienta bien.

DINERO: No tengas dudas a la hora de llevar a cabo una compra o venta importante, ya que todo va a salir bien. Si apuestas, hazlo por el 3.

AMOR: Te atrae la gente complicada, de la que te puedes convertir en confidente. Tu sinceridad al hablar te hace discutir con frecuencia.

