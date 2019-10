SALUD: Te sientes bien y estás eufórico, pero debes controlarte y no hacer excesos o lo pasarás mal por una barbaridad.

DINERO: Si tienes que recibir dinero procedente de una venta o herencia, se retrasa por ahora. Los niños te darán alegrías y mucha suerte.

AMOR: La unión familiar hará que vivas momentos muy felices en tu hogar. Olvídate de los tentadores romances veraniegos si tienes pareja.

¿Qué te depara el destino para hoy?

Signo: PISCIS

SALUD: Es posible que sufras un problema muscular debido a un gran esfuerzo, pero en general, tu salud es buena. Descansa.

DINERO: Si tienes problemas en el trabajo, habla directamente con la persona interesada y no te dediques a los cuchicheos y los rumores.

AMOR: Intenta mostrar más pasión y ternura con tu pareja si no quieres que tu relación se enfríe y pueda llegar a su fin sin necesidad.

Signo: ACUARIO

SALUD: Tu aparato digestivo merece más atención por tu parte. Las digestiones puede ser pesadas. Mejora tu alimentación y evita el picante.

DINERO: En el trabajo no cambian las cosas y te seguirán considerando. Aprovecha la ocasión para pedir aumentos, ayudas o tramitar créditos.

AMOR: Si conoces a alguien que te resulta muy interesante, ve con cuidado, es muy posible que te lleves una gran decepción.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Un dolor en la zona lumbar te obligarán a cuidarte más. La salud de un familiar te preocupa y tal vez tengas que cuidarle.

DINERO: Excelente momento en todo lo relacionado con el trabajo y los estudios. No tengas miedo a la hora de tomar decisiones importantes.

AMOR: Momentos de intimidad, felices y tiernos por parte de tu pareja que te hará sentirte muy bien. Debes corresponder con lo mismo.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Debes prestar más atención y cuidar más tu boca, especialmente las encías, que están muy débiles. No recurras a los enjuagues caseros.

DINERO: El trabajo y los negocios pueden irte bien si los compartes con personas de tu mismo sexo. Ponte algo de plata como amuleto.

AMOR: Las cosas se complican con la llegada de una persona que confundirá tus sentimientos, ten cuidado si no te quieres meter en liso..

Signo: ESCORPIO

SALUD: Sin saber por qué, te sientes triste y te hace estar melancólico y apático. Puedes tener dolores en las costillas o caderas.

DINERO: La suerte te llegará en un viaje. Así que, si sales, no olvides comprar lotería. Procura no gastar dinero en cosas que no sirven para nada.

AMOR: Aprovecha y manifiesta tu pasión y vuélcate en darte caprichos junto con tu pareja. Deja los celos a un lado y no te imagines cosas.

Signo: VIRGO

SALUD: Cuidado con alergias o eczemas, que pueden producirse por el estado de tu piel. Los cambios de temperatura te afectan.

DINERO: Tranquilidad en los negocios y una cierta inquietud por los pagos que tienes que hacer. No esperes que los amigos te ayuden.

AMOR: Buen momento para establecer una relación o decidir casarte, aunque tu corazón todavía puede estar dividido.

Signo: LEO

SALUD: Un golpe o caída te provocará un molesto dolor en la espalda. Mucho cuidado a la hora de practicar deporte

DINERO: No te metas en negocios que no controlas y menos si tienes que invertir con gente de la que no tienes referencias. Suerte.

AMOR: No terminas de creerte el afecto que tratan de demostrarte. Debes poner en tu vida algo de pasión y morbo y no tu frialdad.

Signo: CANCER

SALUD: Últimamente has llevado una vida de excesos y ahora te lamentas por los kilos que has cogido. No te deprimas y actúa cuanto antes.

DINERO: Tus amigos te ayudarán a superar un bache y a conseguir éxito en los negocios. Si te hacen una oferta laboral, valora si te interesa.

AMOR: Si tienes pareja estable, evita coquetear con otras personas. Si no la tienes, no te prives de las oportunidades que te ofrece el verano.

Signo: GEMINIS

SALUD: Si hace tiempo que no lo controlas, deberías revisar tu orina y posibles pequeños problemas de riñón o vías urinarias, más vale prevenir.

DINERO: Vas a recibir una cantidad importante de dinero con la que no contabas, lo que te permitirá hacer frente a un pago que te agobiaba.

AMOR: Puedes refugiarte en una relación amistosa más que de pareja, pues te parece que todos te entienden mejor que ella.

Signo: TAURO

SALUD: Cuentas con una fuerza especial que proyecta y te encontrarás fuerte, eufórico y repuesto de todos tus achaques.

DINERO: Los viajes te saldrán bien y hasta pueden ser motivo para hacer negocios. Tu economía mejora. Suerte en el azar.

AMOR: Evita sentir celos sin motivo, eso hace que tu pareja se sienta presionada y no actúe con naturalidad. Procura mostrar más confianza.

Signo: ARIES

SALUD: Cuida tu piel y protégela del sol y los cambios bruscos de temperatura. Si notas algún bultito o una verruga, no te alarmes.

DINERO: Si tienes en puertas un viaje, será un momento de suerte. No te obsesiones un pago, podrás realizarlo tranquilamente..

AMOR: Debes darte una oportunidad en el amor. No te precipites a la hora de juzgar a las personas y procura abrirte a nuevas relaciones.

