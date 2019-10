SALUD: Una pequeña subida de tensión te puede provocar algún sofoco o que te sangre la nariz. Si te encuentras mal, acude al médico.

DINERO: Gente importante te va a ayudar porque se ha fijado en tus buenas cualidades: evita mostrar inseguridad en público.

AMOR: Expón tus dudas a tu pareja porque él solo podrán disipar tus temores. No tendrás ganas de vida social y te aislarás por completo.

¿Qué dice el horóscopo para tu signo hoy?

Signo: ACUARIO

SALUD: Comienzas estos días con un gran cansancio pero según vayan pasando te notarás mejor. Toma más fruta y bebe más agua.

DINERO: Harás un gran favor económico a un familiar al que quieres. Una actitud positiva en el trabajo te ayudará a resolver algunas cuestiones.

AMOR: Estás un poco triste y se nota en tu semblante que algo te preocupa. Procura no darle importancia a las cosas que no la tienen.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Llevas una vida un poco díscola, saliendo demasiado y sin orden ni concierto. Si no paras el ritmo pronto pagarás las consecuencias.

DINERO: No pienses que las cosas te van mal o tienes mala suerte. Atraviesas una racha un tanto negativa, pero pronto tendrás un golpe de fortuna.

AMOR: Tómate un respiro y quédate a solas de vez en cuando porque si no podrías provocar una fuerte discusión con tu pareja.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Si no descansas más puedes fatigarte mentalmente y creer que padeces enfermedades que en realidad no tienes. Evita los nervios.

DINERO: Estás mucho mejor de lo que pensabas. Muy a tu pesar vas a tener que aprender las ventajas que tiene trabajar en equipo.

AMOR: No demuestras con sinceridad tus sentimientos, por lo que tu pareja puede llegar a cansarse. Aclara tu situación y ponle chispa a la vida.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Tu espalda te puede dar un pequeño aviso. Procura llevar siempre el calzado adecuado y evita coger mucho peso.

DINERO: Te conviene ahorrar. Evita discutir con tus compañeros de trabajo: saldrás perdiendo y no te beneficiará en nada..

AMOR: Si necesitas ayuda, sólo tienes que pedirla: todo el mundo estará encantado de echarte una mano, sobre todo tu pareja.

Signo: LIBRA

SALUD: Los kilos de más te empiezan a preocupar. Si quieres poner remedio, pide el consejo de un buen especialista y abandona tu sedentarismo.

DINERO: No discutas con tu familia por cuestiones económicas y recupera tu generosidad. De momento, olvídate de las inversiones.

AMOR: Disfrutarás de unas excelentes relaciones de pareja y familiares pero sólo a condición de que no saques a relucir tu personalidad arisca.

Signo: VIRGO

SALUD: Te encuentras bien y sientes que te has recuperado de un pequeño problema. Aprovecha para adoptar hábitos más saludables.

DINERO: No pienses que te va a faltar ni que vas a pasar apuros. Tu economía está bien, debes relajarte un poquito y disfrutar más.

AMOR: Tu pareja, si la tienes, o un ser querido en caso contrario, te hará saber lo mucho que todos confían en ti y aumentará tu autoestima.

Signo: LEO

SALUD: No pases del frío al calor bruscamente porque podrías pillarte un buen resfriado. La natación te irá muy bien para hacer ejercicio.

DINERO: Busca el éxito con el trabajo bien hecho y no confíes en un golpe de suerte porque esta vez no te llegará.

AMOR: Acude a todas las fiestas que te inviten y no abandones tu vida social. Encontrarás a alguien muy especial en breve.

Signo: CANCER

SALUD: Te irá sólo regular. La parte más débil de tu organismo será la zona entre los riñones. Procura mejorar la alimentación y descansa.

DINERO: Una buena amistad o un pariente te ayudará a ganar dinero. Tus superiores y compañeros te apoyarán sin reservas, aprovecha el momento..

AMOR: Si ya tienes pareja te esperan unos días algo rutinarios pero si estás sin ella hay posibilidades de encontrar a alguien muy divertido.

Signo: GEMINIS

SALUD: Ten mucho cuidado, sobre todo si tienes que conducir o realizar alguna actividad que requiera una concentración máxima.

DINERO: Mucho cuidado a la hora de firmar documentos importantes, o contratos. La letra pequeña puede jugarte una mala pasada.

AMOR: Tu vida amorosa carece de pasión y eso hace que tu relación se resienta. Procura ponerle un poco de chispa y verás el cambio.

Signo: TAURO

SALUD: Los nuevos hábitos y costumbres que has ido adoptando últimamente harán más por tu salud que la mejor medicina. Descansa.

DINERO: Te puede tocar una bonita suma gracias a un juego de azar. En el trabajo lograrás lo que pretendes si usas la astucia e intuición.

AMOR: Tu simpatía y don de gentes se pondrá de manifiesto estos días, y si no metes la pata en el último momento, conseguirás pareja.

Signo: ARIES

SALUD: Debes comer correctamente y no excederte. Últimamente padeces problemas digestivos y quizá sean debidos a esa mala alimentación.

DINERO: No te privas a la hora de comprarte caprichos y luego te lamentas porque no llegas a fin de mes. Aprende a administrarte mejor.

AMOR: Discutes con tu pareja por cosas que no tienen importancia, procura tranquilizarte y no te enfades tan a menudo. No lo merece.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61

Seguro que te interesa...

La imagen de Malú que dispara los rumores de embarazo junto a Albert Rivera