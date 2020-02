SALUD: Te encuentras muy bien y derrochas optimismo y simpatía. Tienes todo de tu lado y superarás pequeñas crisis de ansiedad.

DINERO: Si necesitas un dinero extra, te llegará a través de un familiar. Habla claro con la gente en la que confías y no temas en pedir ayuda.

AMOR: Tu corazón atraviesa un momento maravilloso y estable, para compartir con tu pareja, Disfrútalo al máximo.

¿Qué dice tu signo para hoy?

Signo: PISCIS

SALUD: Podrías tener un pequeño problema que te obligara a acudir a un dermatólogo. No te hagas la valiente ya que, todo te asusta.

DINERO: Ocasión de ganar dinero por una venta, reparto o herencia, de la que te puedes beneficiar bastante. Harás un corto y divertido viaje.

AMOR: Lleva con armonía y diálogo tu relación y no quieras ser siempre tú quien lleve la batuta. Ahora no es el momento para aventuras.

Signo: ACUARIO

SALUD: Si habitualmente, por esta época, has tenido un problema alérgico, este año no te afectará tanto porque has sido previsora. Ponte en forma.

DINERO: Si eres autónoma, tendrás una etapa complicada, aunque económicamente, mejorará más de lo que te imaginas.

AMOR: Vuélcate un poco más en atender a tu familia política porque quizás necesites pronto su comprensión y ayuda. No seas soberbia.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Puedes tener problemas ginecológicos y habrán de tener mucho cuidado con la relaciones sexuales esporádicas.

DINERO: Puedes tener un buen comienzo de estudios o negocios. Si te lo propones, conseguirás una mejora económica.

AMOR: Te aguantan, te quieren, te valoran y puedes sentirte el centro de tu familia, pero tienes ganas de vivir una aventura.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Aprovecha la buena influencia planetaria para hacerte cualquier retoque o intervención. Los tratamientos de belleza te vendrán bien.

DINERO: Tendrás suerte en las pruebas artísticas y en los negocios familiares. No esperes que tus amigos correspondan a tú trato.

AMOR: Te ilusionas con nada y en el fondo necesitas saber que alguien te quiere. Debes corresponder al afecto que te dan.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Algo de afonía, carraspera y un pequeño dolor de oídos harán que esta semana te sientas mal. Los jarabes balsámicos te irán bien.

DINERO: Los viajes, el contacto con extranjeros y el comienzo de un trabajo nuevo te resultarán muy positivos. El número 4 puede darte suerte.

AMOR: Atraes a personas muy jóvenes con las que puedes tener algunos problemas. Si quieres romper una relación, hazlo ahora.

Signo: LIBRA

SALUD: El reúma o la artrosis te darán un aviso en las muñecas, brazos y piernas. Debes cuidarte aunque seas fuerte y tu organismo resista bien.

DINERO: Tus inversiones y los negocios te irán bien. Tendrás suerte con las personas de tu mismo sexo, que te admiran mucho.

AMOR: La gente te envidia por la facilidad que tienes para ligar. Desde luego, no puedes decir que no se te da bien. No engañes a nadie.

Signo: VIRGO

SALUD: Te recuperarás enseguida de un problema digestivo si controlas lo que comes. No tomes cualquier pastilla sin consultar con un médico.

DINERO: Estás encasillada en tu trabajo y no te aventuras a hacer cambios ni a comenzar a estudiar algo más. No confíes en tú suerte.

AMOR: Buen momento para conseguir ligar con alguien que te gusta desde hace tiempo. No olvides ser precavida en las relaciones sexuales.

Signo: LEO

SALUD: Tienes los nervios a flor de piel, lo que te hace estar agresiva. Debes tener precaución al conducir. Evita el volante si estás cansada.

DINERO: Gastos originados por viajes, inversiones o querer impresionar a los amigos. Si estás pendiente de recibir un dinero, se retrasará.

AMOR: Buenos momentos de intimidad y proyectos positivos en pareja. Te darás cuenta de lo mucho que te valora la familia.

Signo: CANCER

SALUD: Atraviesas una época en la que tu organismo es propenso a las infecciones, por lo que debes protegerte y cuidarte adecuadamente.

DINERO: Recibirás una ayuda que no esperabas que procederá de un reparto o herencia. Tus amigos van a responder en los momentos duros.

AMOR: Intenta hacer más caso a tu pareja y busca momentos de intimidad y pasión para vivirlos con ella. Ten mucho cuidado con la gente.

Signo: GEMINIS

SALUD: Sufrirás un pequeño problema alérgico o respiratorio que te va a fastidiar, tus planes. Tendrás que visitar a un familiar enfermo.

DINERO: No pretendas ganar dinero de manera fácil y rápida. Conseguirás lo que te propongas si eres constante.

AMOR: Te interesa mantener tu relación habitual y no buscar los celos de tu pareja ni provocar situaciones incómodas.

Signo: TAURO

SALUD: Por culpa del cansancio y de un enfriamiento vas a sentir molestos dolores musculares. Acude al médico y procura descansar.

DINERO: Vas a conseguir que tu economía mejore gracias a tu esfuerzo y tu trabajo. Por fin notarás que te valoran como mereces.

AMOR: Tu relación actual marcha de maravilla, disfrútala al máximo. Durante estos días vivirás una pasión emocionante.

Seguro que te interesa...

La foto que demuestra lo muy enferma que está Lady Gaga