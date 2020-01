SALUD: Tu fuerte complexión hace que te recuperes rápidamente de cualquier problema. No hagas locuras ni excesos.

DINERO: En tu trabajo pueden proponerte un cambio muy bueno. Aprovecha el momento y no dejes que pasen de largo.

AMOR: Si tu corazón en este momento no está motivado por el amor, pronto vas a sentirte acompañada y seducida. No seas desconfiada.

Signo: ACUARIO

SALUD: Podrías tener un problemas ginecológicos que solucionarán enseguida. Las alergias empiezan a jugar malas pasadas.

DINERO: Tensión y enfados entre la familia por algún reparto. Aunque no seas egoísta, no debes ceder tus derechos.

AMOR: No estés tan segura de tu vida sentimental, porque puedes llevarte una sorpresa. Intenta ser más detallista y cariñosa. Te irá mejor.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Los nervios te tienen fuera de sí y te alteras por todo. No te preocupes por lo que no es grave y tómate las cosas con más tranquilidad.

DINERO: El trabajo, los estudios y los negocios marchan de maravilla. Si quieres tentar a la suerte, apuesta por el número 3 y sus múltiplos.

AMOR: No seas tan egoísta y dedica más tiempo a tu vida sentimental, ya que tienes a tu pareja totalmente abandonada.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Un dolor u hormigueo en una pierna o en los dedos de los pies pueden ser síntoma de ciática o gota. Debes cuidarte más.

DINERO: En el trabajo y los negocios todo funcionará de maravilla, pero no te fíes de quien colabora contigo, pueden traicionarte.

AMOR: No soportas que te digan lo que tienes que hacer, lo que puede provocar situaciones de malos rollos, aunque todo seguirá igual.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Si sufres dolor de cabeza, acude al médico y evita automedicarte. Tendrás que cuidar a una persona de tu familia.

DINERO: Esfuérzate todo lo que puedas y lucha por conseguir tus metas. Te cuesta ganar el dinero, pero podrás pagar lo que debes.

AMOR: Habla con tu pareja sobre tus dudas y trata de llegar a algún acuerdo para solucionar esta mala racha. No te enfades por tonterías.

Signo: LIBRA

SALUD: Puede que tengas un problema en la piel relacionado con una alergia. Huye de los remedios caseros y consulta con el médico.

DINERO: Buena época para todo lo relacionado con los trabajos artísticos y de comercio, pero si dependes de un sueldo, te sentirás apurada.

AMOR: Te atraen las aventuras, pero ten mucho cuidado y evita hacer daño a terceras personas porque esto, se volvería en tu contra.

Signo: VIRGO

SALUD: Puedes tener algún problema que los médicos no te aclaren rápidamente, aunque no será nada importante. No te pongas nerviosa.

DINERO: No quieras meterte en líos de inversiones y trata de vivir más tranquila. Tendrás suerte en un viaje improvisado, que saldrá de maravilla.

AMOR: Controla tu carácter y no pagues tus nervios y mal humor con tu pareja. En el transcurso de una fiesta te encontrarás con familiares.

Signo: LEO

SALUD: Un pequeño problema en la boca puede tenerte fastidiada y con dolores. Cuidado con los contagios de herpes bucales.

DINERO: En tu trabajo todo seguirá como hasta ahora. No te acomodes ni rechaces la posibilidad de realizar ese proyecto que tanto te ilusiona.

AMOR: Unos amigos a los que quieres mucho te tienen reservada una grata sorpresa. En cambio, tu familia política te dará un disgusto serio.

Signo: CÁNCER

SALUD: Tendrás que cuidar a un familiar que pasa por un momento delicado. No tontees con la comida y sigue los consejos de un especialista.

DINERO: En las relaciones laborales con tus jefes y compañeros todo marchará estupendamente. Si necesitas ayuda, pídela sin timidez.

AMOR: El apoyo de tu pareja es muy valioso porque necesitas saber que te quieren, aunque te agobia sentirte controlada.

Signo: GÉMINIS

SALUD: Si te estás recuperado de un catarro, debes seguir cuidándote para evitar una recaída. Procura tomar muchas vitaminas.

DINERO: Todo lo que te ofrezcan será bueno y podrás elegir trabajo. Eres responsable e inteligente y saldrás airosa de cualquier contratiempo.

AMOR: Cuida a tu pareja y céntrate en tu relación. A veces parece que estás de mal humor y demuestras poca ternura a la gente que te quiere.

Signo: TAURO

SALUD: Quizá tengas un problema relacionado con tus ojos. No utilices colirios que no te haya recetado un médico.

DINERO: Si estás pendiente de un ascenso, finalmente te lo darán, pero no estará bien valorado e intentarán sisarte ofreciéndote menos dinero.

AMOR: Parece que tu pareja no tiene confianza en tus proyectos. Es mejor que sigas fiel a tu amor. Un familiar político necesita tu ayuda.

Signo: ARIES

SALUD: Sufrirás un problema de piel en tus manos que hará que visites a un dermatólogo. Ten cuidado cuando estés en la cocina.

DINERO: Aprovecha el empuje de un amigo para introducirte en un trabajo o negocio. La suerte puede llegarte a través de un familiar muy querido.

AMOR: Tu pareja puede echarte en cara que has cambiado. La verdad es que te muestras un poco fría y menos amable. Cómprale un regalo.

