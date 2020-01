SALUD: La zona lumbar anda algo más débil de la cuenta, dale calor y no hagas esfuerzos, pero fortalécela con gimnasia, y mejorará.

DINERO: Si te atreves a pedir un crédito, saldrás bien del trance. Los astros te animan a gastar. Pero no derroches, luego lo puedes lamentar...

AMOR: Retomarás el contacto con un familiar que tenías lejos. La pasión llama a tu cuerpo, déjala pasar y vívela.

Signo: PISCIS

SALUD: Ahora es el momento para sentirte contenta y eufónica. No hagas locuras en los momentos de ocio y controla la bebida.

DINERO: Tendrás que gastar dinero en arreglar algo en casa. No estaría mal que invirtieras un poco en cuidarte tú. Apuesta por el 2.

AMOR: Disfrutarás de una estabilidad bien merecida, pero tienes que tratar a tu pareja con mucha ternura y comprensión. Ten detalles con ella.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Te notarás depresiva, aunque no tienes motivos. No te mediques sin consultar antes a un médico. Riesgo de intoxicación.

DINERO: No hagas compras a medias con nadie ni firmes facturas ni contratos sin haber leído bien la letra pequeña. El color rosa te dará suerte.

AMOR: Mostrarás todo tu apoyo y tu cariño a tu familia, pero tú no te sientes compensada. Háblalo y pide lo que necesites.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Ese decaimiento y ese tono más pálido del habitual está pidiendo a gritos aire y un poco de sol. Procura salir más.

DINERO: Estos días estás predispuesto a tener mucha suerte en el trabajo, los estudios y los negocios. Atraes a gente con dinero.

AMOR: Tu pareja comprenderá tus errores y sabrá perdonar tus meteduras de pata. Harás las paces con una persona de tu familia.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Te dolerá el cuello y la espalda, debido, probablemente, a una mala postura. Si lo crees necesario, acude al médico.

DINERO: Te gusta rodearte de gente con mayor nivel económico que el tuyo, pero eso te obliga a gastar por encima de tus posibilidades.

AMOR: Frialdad y algo de distanciamiento serán las pautas de tus relaciones. Casi no pareces tú, y te asustará ver cómo reaccionan los demás.

Signo: LIBRA

SALUD: Estás alterada y notas ansiedad, lo que puede inducirte a comer a todas horas. Tendrás que pasar por una prueba médica.

DINERO: Superarás una etapa un poco dura en el trabajo. Invertirás una cantidad importante en algo que te apasiona, como el arte o la moda.

AMOR: No te rías de los sentimientos de alguien que te declarará su amor. Quizá lo que te surge no te guste, pero debes intentar no ser cruel.

Signo: VIRGO

SALUD: El pecho será tu punto débil esta semana, así que respira, relájate y cuida tus hábitos. Quizá te convenga ver al médico y obedecerlo.

DINERO: Un repentino cambio de trabajo sin madurar ni valorar es de lo más perjudicial para ti. Echa cuentas de tu situación, pero con realismo.

AMOR: No sientes que te atraiga tu pareja y te asusta pensar que todo se ha acabado. No seas extremista, todos los días no son fiesta.

Signo: LEO

SALUD: Las pruebas médicas que puedas hacerte saldrán bien. Y tus ánimos mejorarán al dejar de tener miedo.

DINERO: Tu ambición te lleva a pedir créditos y hacer negocios disponiendo de pocas garantías, pero, gracias a tu audacia, saldrás airosa.

AMOR: Una cosa es que seas amable y cariñosa, y otra que la gente que te conoce se confunda contigo. Eres fiel y no te gustan las aventuras.

Signo: CÁNCER

SALUD: Te cuesta relajarte, estás en baja forma y te sientes agotada. Intenta llevar una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio al aire libre.

DINERO: Firmar documentos a medias con otras personas puede ser tu perdición estos días. Retrásalo cuanto puedas.

AMOR: La sinceridad en la pareja, la transparencia en la relación y una pasión clara y sin frenos harán de estos días un paraíso.

Signo: GÉMINIS

SALUD: Infusiones y alimentos suaves te ayudarán a tener mejores digestiones. El estómago te dará la lata a menos que mejores tu alimentación.

DINERO: La economía puede mejorar, pero no te fíes porque podría llegar un parón. Etapa para controlar gastos, o luego lo lamentarás.

AMOR: No quieres meterte en líos, pero tu atractivo te puede crear problemas o dar grandes satisfacciones.

Signo: TAURO

SALUD: Los nervios te harán sentir mal y un poco agobiada. Procura pasear al aire libre y acude a un médico. Tómate tiempo para relajarte.

DINERO: Escucha a la gente que te puede ayudar y sigue sus consejos. Si estás esperando una recomendación, olvídate. De momento no llega.

AMOR: En la familia surgirá una gran bronca en la que te quedarás al margen porque no quieres que te acusen de nada.

Signo: ARIES

SALUD: Te conviene someterte a una prueba médica para dar respuesta a las molestias que sufres. A ti, la duda te hace más daño que la verdad.

DINERO: Si actúas con cautela podrás tener suerte en el trabajo. Buen momento para cambiar de casa o llevar a cabo una venta importante.

AMOR: En asuntos del corazón todos podemos ser víctimas, pero de ti depende reconocer el dolor y reaccionar de modo positivo.

