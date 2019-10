SALUD: Etapa favorable para gozar de buena salud. Incluso te sentirás con una euforia envidiables. Cuida tus uñas y las plantas de los pies.

DINERO: Etapa bastante aburrida a nivel laboral y ciertas dudas a la hora de iniciar algo nuevo. Los números 6 y 3 pueden darte una sorpresa.

AMOR: Continúa con tu relación actual y valora lo bueno que te rodea.No discutas con tu familia política ni te muestres celosa sin motivos reales.

Signo: PISCIS

SALUD: Los dolores de cabeza te obligarán a someterte a una revisión de la tensión arterial. En estos momentos te sientes muy decaída e inapetente.

DINERO: Puedes tener suerte en los viajes y con amistades nuevas.Puede que recibas una ayuda económica de parte de quien menos imaginas.

AMOR: No te niegues a conocer gente nueva porque alguien muy especial puede estar a punto de llegar a tu vida. Los viajes pueden ayudarte.

Signo: ACUARIO

SALUD: Debido a un esfuerzo puedes tener un inoportuno tirón muscular. Toma mucha fruta y bebe agua entre horas para evitar la deshidratación.

DINERO: Si trabajas por tu cuenta, tendrás que apretarte el cinturón por el agobio de los gastos. La suerte no te llegará por la lotería.

AMOR: Si hace poco que has iniciado una nueva relación todo irá muy bien.No la compares con los viejos amores y vive el cariño que te van a dar.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: En esta época del año parece que el Sol contribuye a darte mucha fuerza. Pasear y conectar con la naturaleza te hará sentirte en forma.

DINERO: Si no quieres que te timen, debes negociar personalmente todo lo relacionado con ventas o compras. Utiliza perfumes más seductores.

AMOR: No consigues mantener una relación estable y organizada por las continuas discusiones y el mal ambiente que te rodea.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Intenta relajarte porque las cosas que te obsesionan te mantienen muy tensa. Puedes tener molestias debido a la erupción de un sarpullido.

DINERO: Las horas del atardecer hacen que te sientas romántica y seductora. En los estudios o el trabajo puedes recibir noticias positivas.

AMOR: Una cierta frialdad o rutina en tus relaciones te hacen vivir unos días aburridos y de poco diálogo.

Signo: LIBRA

SALUD: Ardores de estómago o flatulencia te obligarán a tomar algo que mejore tus digestiones. No comas dulces entre horas y evita tomar alcohol.

DINERO: Si has pensado cambiar de trabajo,no lo consultes con nadie y haz lo que te dicte tu corazón.Firmarás algo bueno relacionado con la familia.

AMOR: No valoras los detalles que tienen contigo y crees que no te entienden. No te muestres apática y piensa en adoptar otra actitud más amable.

Signo: VIRGO

SALUD: Cuidado con los cortes,pinchazos o pequeños accidentes que puedes sufrir por meterte a hacer lo que no sabes.Sentirás mejor de los huesos.

DINERO: A través de la influencia de un amigo o conocido puedes conseguir un trabajo mejor.No seas orgullosa y pide esa ayuda a quien puede dártela.

AMOR: Las cosas no funcionan como imaginabas y puede haber rupturas o un enfriamiento en las relaciones que mantienes desde hace tiempo.

Signo: LEO

SALUD: Ataja enseguida la irritación de garganta. Los dolores de huesos que has tenido los has ido superando y ahora te sientes mejor.

DINERO: Puede que te ofrezcan negocios o inversiones en temas que desconoces.No dejes tu línea de trabajo ni te metas en aventuras.

AMOR: Atraes a gente muy joven y alegre porque transmites mucha vitalidad. Con tu sonrisa y labia podrías seducir a quien te propusieras.

Signo: CANCER

SALUD: La boca puede darte un aviso y obligarte a visitar al dentista con urgencia. No tomes calmantes o somníferos sin consultar con un médico.

DINERO: Pronto satisfarás un capricho que tienes desde hace tiempo. El número 6 y el color blanco, mezclado con el rojo, te pueden dar mucha suerte.

AMOR: Habla más claro con tu pareja y no le ocultes tus opiniones o deseos porque la relación puede mejorar mucho si no disimulas.

Signo: GEMINIS

SALUD: Evita el calzado que te moleste pues tienes los pies muy sensibles y delicados. No camines descalza por lugares húmedos o con poca higiene.

DINERO: Buen momento para vender alguna propiedad. No debes meterte en créditos hipotecarios por ayudar a la familia o amigos porque lo lamentarías.

AMOR: La familia,tu pareja y los amigos te rodearán con cariño y notarás el afecto que te tienen.Recibirás un regalo de alguien muy querido.

Signo: TAURO

SALUD: Te sientes con fuerza y con mucho ánimo. El Sol y el contacto con la naturaleza te aportan vitalidad.

DINERO: Abre bien los ojos,sobre todo si tienes que firmar un contrato o una hipoteca,ya que puedes llevarte una sorpresa con la letra pequeña.

AMOR: Habla claramente con tu pareja y no le escondas los temas que hacen que te molestes.

Signo: ARIES

SALUD: Moverte un poquito o hacer algún ejercicio te sentará de maravilla y te ayudará a estar más optimista y feliz. Abandona la vida sedentaria.

DINERO: Vas a gastar dinero a lo loco por relacionarte con gente que no pertenece a tu círculo.Cíñete a tus posibilidades o tendrás problemas.

AMOR: Tu corazón necesita sentir una pasión nueva, incluso te puedes enamorar de alguien que no te conviene, ¡cuidado!

