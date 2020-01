SALUD: Quizás tengas que hacerte una pequeña intervención, pero no te preocupes porque todo saldrá bien. Eres una persona fuerte.

DINERO: No pidas aumento de sueldo ni provoques tensiones en el trabajo. Con una sonrisa conseguirás lo que quieras. El número 7 te dará suerte.

AMOR: Éste es un buen momento para conocer gente y hacer nuevas amistades. Si tienes pareja, es muy posible que te surjan dudas.

¿Qué te depara el destino según tu signo?

Signo: PISCIS

SALUD: Te cuesta mucho trabajo abandonar los malos hábitos, pero tienes que hacerlo si no quieres que empiecen a pasarte factura.

DINERO: Mejora tu economía y puedes salir beneficiada por parte de un familiar. No tendrás necesidad de pedir ayudas ni mejoras económicas.

AMOR: No aguantes presiones innecesarias ni celos irracionales. Eso acabará minando tu moral y acabará con tu relación.

Signo: ACUARIO

SALUD: Sentirás las piernas pesadas y te dolerán hasta en la cama. No tomes nada que no te haya recetado un médico. Vigila tu alimentación.

DINERO: Tendrás que hacer frente a un gasto con el que no contabas y que descolocará tu presupuesto. Evita los caprichos y los regalos caros.

AMOR: Ciertos amores muy antiguos toman un giro distinto e inesperado. Necesitas vivir una aventura pero no quieres ser tú, quien rompa.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Procura salir a dar un paseo de vez en cuando y toma más zumos naturales y agua, te vendrá fenomenal para sentirte mejor.

DINERO: Si hace poco tiempo que trabajas en un sitio, vas a cambiar, o quizá vuelvas a un empleo que hayas tenido anteriormente..

AMOR: Últimamente no muestras cariño y ternura a la gente que te rodea, lo que genera mal ambiente en tu hogar. Deberías rectificar.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Controla los niveles de colesterol y azúcar, porque eres desordenada en las comidas. Toma alimentos sanos y naturales.

DINERO: Te ofrecerán la oportunidad de ganar más realizando un esfuerzo menor. No te lo pienses demasiado.

AMOR: Te enfadas por todo y la relación amorosa te tiene un poco harta. No vales para perdonar, ni olvidar, pero necesitas recibir mucha ternura.

Signo: LIBRA

SALUD: Es posible que sufras molestias en al garganta, cuídate y evita los excesos, tanto, en las comidas, como en la bebida..

DINERO: El dinero se te va de las manos sin darte cuenta. Estudia y valora detenidamente tus posibilidades antes de meterte en compras.

AMOR: Si no tienes pareja, vas a conocer a una persona muy especial que te enamorará, pudiendo vivir algo inolvidable..

Signo: VIRGO

SALUD: Si realmente no lo necesitas, no te obsesiones con hacerte una operación de estética. Te preocupará la salud de un familiar.

DINERO: No te dejes llevar por la compasión y no prestes dinero a nadie, ya que corres el riesgo de que no te lo devuelvan.

AMOR: Arreglarás un contratiempo con tu pareja y aunque paséis unos días un poco tirantes, habrá reconciliación.

Signo: LEO

SALUD: No debes retrasar cualquier intervención, por pequeña que sea, pero antes consulta, con dos médicos. Sobre todo, evita fumar.

DINERO: En el trabajo habla claro y pon las cosas en su sitio o tendrás problemas con uno de tus jefes. Ten cuidado, están confundidos contigo.

AMOR: No te das cuenta de que te excitas por todo y que no hay quien te aguante. La gente que te quiere trata de hacerte la vida agradable.

Signo: CANCER

SALUD: Te conviene tomarte unas vacaciones y marcharte unos días al campo para purificarte. Hacer ejercicio al aire libre y pasear te irá bien.

DINERO: Éste no es un buen momento para llevar a cabo compras o ventas importantes. Tienes toso de tu parte en los juegos de azar.

AMOR: No aguantes lo que te perjudica. Es mejor romper una relación a tiempo que prolongarla cuando ya no compensa.

Signo: GEMINIS

SALUD: Si tu garganta empieza a darte problemas y la notas muy seca, sobre todo por las mañanas, acude a un especialista y no fuerces la voz.

DINERO: El trabajo continúa con ciertos altibajos y no debes fiarte de una renovación de contrato. No es buen momento para cambiar de casa.

AMOR: Se arreglará una relación que está algo distante. No te importe ser tú quien dé el primer paso para encontrar una solución.

Signo: TAURO

SALUD: Te puede alarmar algún mareo o vértigo, evita los sitios cerrados y los ambientes cargados o con mucha gente.

DINERO: No te avergüences de pedir ayuda o una recomendación. Antes de intentar un negocio o invertir precipitadamente, asesorarte.

AMOR: No reproches asuntos que pertenecen al pasado y que ya deberían estar olvidados. Los celos te hacen pasarlo mal. Controlate.

Signo: ARIES

SALUD: No te obsesiones demasiado con tu aspecto físico y preocúpate más por tu salud. Una dieta equilibrada y algo de ejercicio te ayudarán.

DINERO: Ve con cuidado y no te fíes de los negocios aparentemente fáciles, ya que puedes ser la víctima inocente de un timo.

AMOR: Tu pareja tiene paciencia e intenta comprender tu estado de ánimo. Habla con más dulzura y no seas celosa cuando no te dan motivos.

*Teléfono Gabinete Rappel: 806 51 41 61

Seguro que te interesa...

La cara que se le ha quedado a David de Gea con esta foto sexy de Edurne