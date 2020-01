SALUD: Si has pensado hacerte una operación de estética, no habrá mejor momento, pero recuerda que das demasiada importancia a tu físico.

DINERO: Te deprimes pensando que no te valoran, cuando te gusta hacerlo todo bien. No eres egoísta, pero no dejes que te tomen el pelo.

AMOR: Rodearte de gente divertida te apetece y compartir el tiempo libre con tu amor te llevará a vivir jornadas estupendas esta semana.

¿Qué dice tu signo para hoy?

Signo: PISCIS

SALUD: Sentir sofocos con fuerte dolor de cabeza podría estar relacionado con la tensión. No tomes diuréticos sin consultar con un médico.

DINERO: Te gusta la sensatez y el equilibrio, pero necesitas hacer una locura para cambiar de trabajo o de ciudad.

AMOR: Te peleas por nimiedades, pero se te olvida y te vuelcas con cariño. Buena ocasión para hacer alguna locura.

Signo: ACUARIO

SALUD: Pasarás unos días fastidiada a causa de una indigestión o por haber ingerido alimentos en mal estado. ¡Cuidado con lo que comes!.

DINERO: Se terminará una racha complicada y superarás una crisis económica que te agobiaba. Cualquier cambio laboral, será un acierto.

AMOR: Si buscas un romance fácil es posible que a la larga te dé más problemas que satisfacciones. Piensa antes de tomar decisiones.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: La falta de costumbre de hacer ejercicio te puede llevar a sufrir lumbago o dolor en los costados. El calor seco te aliviará de inmediato.

DINERO: Los negocios familiares pueden prosperar aunque caiga sobre ti toda la responsabilidad. En el fondo te encanta esforzarte y superar retos.

AMOR: No aguantes más una situación que no te gusta y habla claramente con tu pareja, sólo así podrás resolver los problemas.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Si tienes el colesterol alto o velocidad en la sangre, debes hacerte unos análisis ahora. Mejora tu alimentación y descansa, lo necesitas.

DINERO: Si estás en medio de una compraventa, no quieras hacerla rápido, déjate aconsejar. Gracias a un compañero, vas a tener un ascenso.

AMOR: Tendrás momentos llenos de pasión con tu pareja, e incluso, no rechazarás la tentaciones de pasión, en cualquier momento.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Sufrirás un pequeño problema en el aparato respiratorio que puede estar relacionado con algún tipo de alergia. No te automediques.

DINERO: Te cuesta mucho trabajo y esfuerzo ganar el dinero y luego tu excesiva generosidad hace que se esfume. Sé más sensata con los gastos.

AMOR: Aunque no lo busques ni lo provoques, puede surgir un gran amor que te hará muy feliz. Un familiar te hará un buen regalo.

Signo: VIRGO

SALUD: Has dejado atrás una etapa un poco triste y pronto recuperarás fuerzas y ánimos para seguir luchando. No te deprimas.

DINERO: Buen momento para decidir una inversión de acuerdo con tu familia. Por humanidad, harás un gasto que te hará sentir útil y feliz.

AMOR: Te falta seguridad para dar un paso decisivo en tu vida. Recuerda que los cambios te favorecen y te vienen bien, no tengas miedo.

Signo: LEO

SALUD: Es bastante posible que sufras un mareo por tener la tensión un poco baja. Procura alimentarte adecuadamente y descansar.

DINERO: Revisa y controla tus ahorros y piensa en tomar una buena decisión de inversión. Pronto vas a recibir una buena oferta de trabajo.

AMOR: Habla claro con tu pareja, que nunca te eche en cara que le has mentido y no le ocultes nada, al final, los descubrirá y será peor.

Signo: CANCER

SALUD: Si has seguido recientemente una terapia, ten cuidado de no recaer. Ten cuidado con las bebidas muy frías, puedes provocarte afonía.

DINERO: Cambios en la casa o gastos por obras te exigen vaciar los bolsillos. Necesitas sentir que vives con comodidades.

AMOR: Celebrarás una fiesta familiar y proyectas con ilusión emprender un viaje. Huye de la brusquedad y no esperes la iniciativa del otro.

Signo: GEMINIS

SALUD: A la hora de comer, no te privas y luego la báscula te disgusta. Puedes tener dolor de cabeza, así que evita que entre agua a tus oídos.

DINERO: Los cambios favorecen tu economía. No te agobies por traslados o por mudanzas. El número 2 te dará suerte, si es un asunto de dos.

AMOR: Tu sensibilidad te hace mostrar ternura y cariño, si te dan mimos, puedes hacer locuras . Es posible que se haga realidad un sueño.

Signo: TAURO

SALUD: Tu salud es muy buena y aun así estás en un momento en el que quieres cuidarte más que nunca. Evitarás las ojeras descansando más.

DINERO: Si tienes negocio propio ahora pasarás por un buen momento económico. Ayudarás a un familiar que está agobiado.

AMOR: Puedes sentirte el centro de atención de toda tu familia resolviendo problemas. Ahora no crees demasiado en el amor y estás apática.

Signo: ARIES

SALUD: Una caída en la calle o por una escalera puede producirte un moratón y dolor en los glúteos. Puedes tener un problema en los tobillos.

DINERO: Con el propósito de ahorrar, harás algo de dinero. Planeas un viaje que te costará más de lo que te imaginas, pero te lo puedes permitir.

AMOR: Puedes sentirte seducida y enamorada de una persona muy joven que te cree problemas. Intenta ser sincera, no disimules lo que sientes.

