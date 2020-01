Signo: PISCIS

SALUD: Has recuperado tu ánimo habitual, tu fuerza y vitalidad. Buena época para dedicar tiempo a tu belleza y a cuidar de tu cuerpo.

DINERO: Al hacerte respetar en tu entorno, te valoran más. Puedes aspirar a un puesto de responsabilidad. Sin pedirlo recibirás un aumento.

AMOR: Tu buena presencia te hará ligar fácilmente, pero no te apetece, y en este momento serás fiel a tu pareja aunque te surjan propuestas.

Signo: ACUARIO

SALUD: Pasarás unos días un tanto delicados en los que padecerás problemas de garganta. Si te hacen alguna prueba, todo saldrá bien.

DINERO: Una ayuda económica te sacará de apuros. Tu familia más cercana te avala y te apoya en todo. Con tu esfuerzo y trabajo salir adelante.

AMOR: No vuelvas atrás ni pienses en alguien del pasado. Tienes a tu lado a una persona maravillosa y no te has dado cuenta.

Signo: CAPRICORNIO

SALUD: Los nervios no te dejan vivir, pero necesitas respirar y sonreír. Cuidado con los golpes en la cabeza, aunque sean leves.

DINERO: Gastos en la casa por obras o traslados. Cuidado, no te roben por un despiste. Afronta el mal humor que te da el trabajo.

AMOR: Por las buenas conseguirás todo lo que te propongas de tu pareja y también del resto de tus conocidos. Un familiar te dará una sorpresa.

Signo: SAGITARIO

SALUD: Riesgo de cortes o quemaduras sin importancia por el manejo de algún aparato. Cuidarás de un familiar que está algo delicado.

DINERO: Renovar tu hogar puede ser algo que tienes en proyecto desde hace tiempo. Compara precios o podrías arrepentirte. Suerte en el azar.

AMOR: Intenta atraer y seducir a tu pareja con otra actitud porque así provocas su alejamiento. Recurre a tu poder de seducción y sonríe más.

Signo: ESCORPIO

SALUD: Puedes sufrir un cólico nefrítico, así que trata de beber mucha agua entre horas. Además, hazte una revisión de próstata o de ovarios.

DINERO: Si recurres a tu creatividad, podrás conseguir un dinero extra que te vendrá muy bien. Ayudarás a un familiar que pasa por mal momento.

AMOR: Quien piensa que ni sientes ni padeces, se equivoca, necesitas morbo y acción. Si eres mayor, querrás más ternura que nunca.

Signo: LIBRA

SALUD: Por un pequeño problema en la boca tendrás que acudir a un dentista. Si tienes un dolor en la rodilla, deberías ir al médico.

DINERO: Con la creatividad y el ingenio que tienes, saldrás adelante y progresarás. Los negocios mejoran y te vas a dar el capricho que querías.

AMOR: Sorprende a tu pareja y dedícale más tiempo del habitual. Planea una escapada romántica, te sentará de maravilla.

Signo: VIRGO

SALUD: La llegada del buen tiempo y el sol ayudan a recuperar tu ánimo, te sientes fuerte y con menos tensión. No te obsesiones por el dolor.

DINERO: Si tu trabajo depende de la marcha de un buen equipo todo irá bien. Te haces respetar y conseguirás tus objetivos.

AMOR: Se renueva el afecto y la pasión, vivirás noches con corazón como a los quince años. Valora la suerte que tienes.

Signo: LEO

SALUD: Puedes tener algún dolor de espalda que calmarás con calor y reposo. No te preocupes, puede ser debido a un pequeño tirón muscular.

DINERO: Tus problemas laborales se resolverán sin que tengas que hacer un gran esfuerzo. Surgirá un imprevisto que te sacará de quicio.

AMOR: Tu pareja espera que seas tú quien tome la iniciativa y tú esperas todo lo contrario. Habla claro para solucionar la apatía que vivís.

Signo: CANCER

SALUD: En esta época del año tomar algo de calcio para el cabello, la boca y los huesos, te irá bien. Estás en forma y aparentas menos edad.

DINERO: Modera los gastos con los amigos, y más te vale ahorrar algo, ya que un gasto inesperado, alterará tu presupuesto.

AMOR: No te gusta la monotonía en tu vida, pero no pones en ella alegría ni emoción. Tu pareja te va a dar una sorpresa muy grata.

Signo: GEMINIS

SALUD: El estrés te afecta al estómago y notarás dolores o sufrirás colitis. Una alimentación sana te irá bien, pero el descanso y el deporte, mejor.

DINERO: Te ofrecerán la oportunidad de ganar dinero sin correr grandes riesgos, no lo dudes, ya que puedes tener grandes beneficios.

AMOR: La pasión te puede costar esfuerzos, pero vale la pena. Lo que más te llena es que te quieran, por eso harás un regalo con mucho cariño.

Signo: ARIES

SALUD: Si sufres una intervención, te recuperarás rápido y muy bien. El buen funcionamiento de la tiroides te ayuda a sentirte en plena forma.

DINERO: No confíes en una persona que te hable de buscarte trabajo o de ayudarte. Tendrás suerte, si empiezas a buscarlo tú.

AMOR: Te atrae vivir una morbosa situación y no la debes desaprovechar. Si has iniciado una relación, aún puedes corregir decisiones.

