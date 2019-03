Wisin llora en un programa de televisión al recordar a su hija fallecida

Wisin perdió el pasado mes de septiembre a su hija Victoria. Un duro golpe para el artista que durante estos últimos meses se ha refugiado en la música para poder superarlo. Ahora el cantante ha llorado al recordar a su pequeña durante el programa ‘Don Francisco te invita’ de Telemundo.

Y es que durante el embarazo, los médicos diagnosticaron al tercer hijo que estaban esperando el Síndrome de Patau, una enfermedad genética por la que mueren uno de cada 10.000 niños. Pero Wisin y su mujer decidieron seguir adelante y finalmente en agosto nacía la pequeña Victoria, que moría un mes después de luchar entre la vida y la muerte.

“Es un capítulo en mi vida que jamás pensé pasar. Siempre uno piensa que a nivel profesional te puede pasar cualquier cosa, pero cuando te toca tan de cerca, a nivel personal, es un golpe bajo. Muchas cosas pasaron por mi mente. A veces creemos que podemos tener el control y que el dinero puede comprar todo y no es así. Estamos confundidos", confesaba entre lágrimas Wisin.

Y añadía: "Lo más importante es aprovechar el tiempo con la gente que amas. Hay veces que le damos importancia a cosas que no tienen sentido. Después de esta pérdida he entendido que necesitaba pasar tiempo con mis hijos". Además, agradecía a sus seguidores el apoyo: "Recibí mensajes de aliento que me decían que habían pasado lo mismo… Qué bendición que hayan podido ser cómplices de esta situación en mi vida".