Willow Smith encabeza la lista de las Vip Babies más de moda

Estamos acostumbrados a ver la lista de las mejor vestidas, de los más sexys, de las parejas más divinas…, pero ahora sale a la luz la encuesta que encumbra a las celebrities más menudas. Ha sido el buscador Bing.com el que nos ha hecho saber cuáles son las Vip Babies más de moda en el panorama celebrity.

Y por lo que nos muestra hay una ganadora aplastante: la pequeña del matrimonio Smith... ¡Willow! La hija de Will Smith, de 11 años, se ha convertido en la Vip baby más de moda en EEUU. No sabemos si por su forma de moverse cuando está en el escenario, algo que le va en los genes, o por sus cambios de looks constantes, pero es la pequeña celebrity que se hace con la medalla de oro en este ranking.

Siguiendo de cerca a Willow está una recién nacida: ¡Ivy Blue! La pequeña de Beyoncé y Jay-Z, con tan sólo 5 meses, ya tiene su nombre registrado y hasta una marca de productos para bebés, así que no es de extrañar que genere tanta curiosidad entre todos los que siguen de cerca a las grandes celebrities.

En tercer lugar, perdiendo posiciones y ‘atención’ (algo que no le va a sentar nada bien…), está la famosísima Suri Cruise. Con 6 añitos la hija de Tom Cruise y Katie Holmes es una de las niñas más perseguidas y analizadas, además de las mimadas de Hollywood. A Suri le siguen Harper Beckham y Disck Manson, en cuarto y quinto lugar.

El top 10 lo cierran la hija del desaparecido Heath Ledger, Matilda; el pequeño Robert Wilson, hijo del actor Owen Wilson; o las pequeñas hijas de actores como Courtney Cox (Coco Arquette) o Ben Affleck (Violet). Pero… ¿qué Vip baby ‘made in Spain’ se merecería estar en este ranking?