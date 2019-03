¡VIP babies por todos lados! Los papás más famosos presumen de hijos aquí y allá

LOS LLEVAN A TODOS LADOS: DE PREMIER, AL TRABAJO, DE COMPRAS, DE PASEO…

Ya sabemos que para cada padre su hij@ es el mejor del mundo y, como es normal, para nuestras celebrities sus retoños son lo más de lo más. Les encanta presumir de niñ@s y no hay día en el que no les veamos con sus peques en una premier, camino del cole, de compras, de paseo, jugando… Algunos son de tal palo tal astilla, y no hay más que ver a los hijos de Will Smith o Gwen Stefani para darnos cuenta de ello. Otros pasan más desapercibidos, como una familia de a pie, este es el caso de Ben Affleck o Jessica Alba. Pero también los hay que acaban de estrenarse como papás primerizos y sus hijos son el centro de los flashes, como Leo Messi o Guti, al que hemos visto presumiendo de niño luciendo una pequeña cresta.