El viento 'hincha' el vestido de premamá de Kim Kardashian durante un paseo por Los Ángeles

A Marilyn Monroe con su vestido vaporoso blanco al viento le ha salido competencia. Kim Kardashian paseaba tranquilamente por Beverly Hills buscando modelitos cuando el viento le jugó una mala pasada. Su vestido comenzó a ondear mientras sus carnes quedaban al descubierto. Ella se lo tomó con humor y con una cara entre divertida y sorprendida luchó por poner el vestido en su sitio.

Aunque Kim se encuentre en la recta final del embarazo, como queda patente en las fotos, ella se niega a relajar su ritmo de vida y además de continuar sus tareas como empresaria continúa aprovechando sus ratos libres para salir de compras. No tendría nada de malo si no fuese porque la estrella emplea horas y horas en buscar el modelito ideal, como muestra 'Keeping up with the Kardashians', reality que protagoniza.

Quiera o no, lo cierto es que la morenaza tendrá que guardar un poco más de reposo cuando su retoño vea la luz y aunque a ella le encanta estar en todos los 'saraos' y que la fotografíen Kanye West, el futuro papá, no está dispuesto a que su hijo salga en ningún medio ni reality y quiere que separe totalmente su vida personal de la profesional. ¿Respetará ella su decisión?

Lo que está claro es que nuestra Kim no ha sido la única en sufrir un percance con el dichoso viento que la dejó convertida, entre unas cosas y otras, en una especie de mesa camilla. Britney Spears y Arta Dobroshi son algunas de las 'celebs' que también han protagonizado momentazos similares. Fijo que algunos le están de lo más agradecidos a este fenómeno atmosférico...