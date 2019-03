Victoria Beckham tiene claro que Harper Seven será su último bebé

Harper Seven es la recién llegada a la familia de los Beckham... ¡y la última! Victoria ha dejado claro que ya no quiere más hijos, y es que los dolores de espalda y los juanetes que le ha ocasionado este embarazo no son una agradable experiencia para repetir.

Según amigos cercanos a la familia, cuando Vicky se abrazó a la pequeña dijo alto y claro a su maridito: "Hemos tenido cuatro, ¡ya no más!". Y es que sacar adelante a una familia numerosa con una mami trabajadora no es tarea sencilla ni para ella, ¡ni para nadie!

Igual de poco sencillo ha sido el nombre que han elegido para la niña y, al parecer, han sido los hermanos, Brooklyn, Romeo y Cruz, los que se lo han buscado. Su fuente de inspiración ha sido uno de los personajes de su serie favorita, 'Los magos de Waverly Pace', serie que protagoniza Selena Gómez.