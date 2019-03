Victoria Beckham, en su sexto mes de embarazo, sigue delgada como un fideo

Anoche se pudo ver a una de las parejas más estilosas, David y Victoria Beckham, cenando con unos amigos en un exclusivo restaurante de Los Ángeles. Hasta ahí, nada nuevo. Lo curioso fue cuando hizo su aparición ante los paparazzi la Sra. Beckham: con su habitual cara de rancia, sus taconazos, sus mega pitillos y... ¡sin barriga!

Muchos podrán pensar “bueno, será de esas a las que no se les nota el embarazo”..., pero contando con que Vicky se encuentra en su sexto mes de gestación y que en su cara no han aparecido los rasgos típicos de una mujer felizmente embaraza, sospechamos que la futura mamá no está actuando como una buena mami.

Ya a Angelina Jolie le recomendaron, para su último embarazo, que engordara si no quería que sus pequeños tuviesen problemas de salud. Pero vamos a ver, Vicky: ¿prefieres seguir en plan fideo antes de que tu futura clon esté en perfecto estado de salud? O, como ya se empieza a rumorear...: ¿Es todo una estrategia porque lo que realmente van a hacer es adoptar? Estas son las típicas cosas de las celebrities que nos dejan con la boca abierta.