Victoria Beckham revela el talento oculto de su hija Harper Beckham

La familia Beckham está llena de estrellas con talentos ocultos, y es que si recientemente David y Victoria presumían de las dotes de cante de su hijo Cruz en las redes sociales, ahora la diseñadora vuelve a presumir de uno de sus retoños.

Tras presentar su nueva colección en la New York Fashion Week, Victoria ha concedido una amplia entrevista a The International New York Times donde ha revelado que Harper tiene perdición por la moda: "Es increíblemente chic y lleva prendas monísimas. Es una cosita con mucho estilo y con su propia idea de cómo vestir. Tiende a escoger exactamente lo que quiere".

Además, en una entrevista televisiva que ha concedido recientemente en 'Late Night With Seth Meyers', Victoria ha compartido con todos cuál es el talento oculto de su hija Harper: la pequeña anda con tacones a los 5 años como si de una propia top model se tratase. "Ella es capaz de correr subida a unos tacones durante bastante tiempo. Estoy muy orgullosa", bromeaba la británica en el programa.