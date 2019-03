Victoria Beckham se olvida de su hijo Brooklyn en casa cuando lo llevaba al colegio

Por accidente, pero lo hizo. Victoria Beckham se dejó olvidado a su hijo Brooklyn en casa mientras se suponía que le llevaba al colegio en el coche. La mujer de David Beckham se dio cuenta en plena carretera que se le olvidaba algo y al mirar al asiento trasero de su vehículo se dio cuenta del descuido: Brooklyn no estaba.

"Me metí en mi Range Rover, coloqué el asiento, encendí mi iPod y me fui camino al colegio. Y después me di cuenta de que me había dejado a Brooklyn en la cocina. Estaba conduciendo sola, hablando y, de repente, miré a los asientos de atrás y me dije: '¡Mierda! ¡Mierda! Me he olvidado algo", explica Victoria a la revista Vanity Fair.

A sus 38 años, la ex cantante y ahora diseñadora admite que se "sintió como una completa idiota" cuando se dio cuenta de su error. "Harper iba en el coche, yo estaba en el coche y ya estábamos camino al colegio, pero no teníamos al niño que tenía que ir a la escuela", termina diciendo la mujer de Beckham.

¡Ay Victoria! ¡En qué estarías pensando!