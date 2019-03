Victoria Beckham, demasiado enferma para poder cuidar de su pequeña Harper Seven

Victoria Beckham no lo está pasando nada bien después de su último embarazo. A los kilitos de más que ha hecho durante su embarazo, se le suma un nuevo problema: una hernia discal que le causa un terrible dolor de espalda.

Hace ya tiempo que no le vemos el pelo. Pensábamos que su reclusión era porque quería recuperar su figura y estar estupenda antes de aparecer en público en la New York Fasion Week. En esta edición la diseñadora presentará su colección Primavera/Verano 2012.

Pero el problema no es sólo este. Vicky tiene una hernia discal que le impide incluso coger en brazos a su pequeña Harper Seven. El problema se agravó tras la cesárea y la pobre mamá está muy deprimida porque no puede cuidar y jugar con su hijita. Tan grave es el asunto, que David tiene que colocarle a la niña para darle de mamar, según declara el Daily Mirror.

Un quiropráctico está tratando a la enferma, además de varios fisoterapeutas. Pero tranquila Vicky que para algo tienes al lado a ese pedazo de marido que se encarga de echarte una mano. “Es importante la lactancia materna y que madre e hija estén unidas. Estamos en el proceso de darle biberones, por lo que yo puedo darle de comer, lo que es increíble”, dice el feliz papá. Con un David Beckham al lado, ¿quién necesita nada más?