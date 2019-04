El tierno encuentro de Víctor Elías con la hija de Natalia Sánchez

Natalia Sánchez está muy feliz desde que se convirtió en mamá de Lia, su primera hija junto a Marc Clotet. La actriz comparte algunos de los tiernos momentos de la maternidad, así como otros en los que lo de ser mamá no es tan sencillo, como las duchas exprés que tiene que pegarse mientras deja a su hija en el cuco dentro del baño interrumpiéndola cada dos por tres.

Además de esto, Natalia también ha compartido el precioso encuentro que ha vivido su pequeña con su ‘tío postizo’ Víctor Elías, el mítico Guille de ‘Los Serrano’, serie en la que ambos hacían de hermanastros.

Víctor ha tocado el piano para Lia mientras Natalia les grababa y compartía el momento. Además, él ha publicado en su perfil una foto con la niña en brazos a la que ha dedicado unas bonitas palabras dirigidas también a sus papás: "Esta bolita tan bonita es mi sobrina 'postiza' hija de mi hermana 'postiza' @natasanchezmol y mi cuñado 'postizo' @marc_clotet y lo único que no es 'postizo' es que se me cae la baba y que todavía no es consciente de los padres tan bonitos que tiene".

A este precioso mensaje, la actriz ha respondido: “Ella sí que te quiere (porque todavía no te conoce bien…) ¡Te quiero Pichu!”. Unas palabras a las que también se sumaba Clotet escribiendo: “El mejor tío del mundo”.