Verdeliss, la madre de moda en las redes sociales, anunciaba hace unos días que volvía a estar embarazada, ya es la octava vez que la influencer va a dar a luz. La navarra subió una foto junto a su marido Aritz para anunciar la emocionante noticia a sus seguidores. Sin embargo, Verdeliss ha obtenido infinidad de críticas debido a su delgada figura. Las críticas alegaban que estaba demasiado delgada para tener otro hijo y ella, cansada de los comentarios, ha aclarado en un post: "NUNCA juzguéis el físico de una persona. Su cuerpo, no os dice absolutamente nada (y esto va para todas las complexiones)".

A sus 36 años y con 8 embarazos a su espalda luce un cuerpo tonificado y delgado. La foto que ha publicado junto a la carta dirigida a sus 'haters' es una en la playa con un bañador que marca perfectamente su figura: "Aquí, embarazada de 2 meses... y no sólo estaba sana, sino llena de vida". La reflexión de la instagramer que cuenta con 1,4 millones de seguidores ha llegado más allá: "Dejad de estigmatizar un canon de belleza ideal con la ausencia o presencia de enfermedad. Ni existen los 'gramos de más', ni existen los 'gramos de menos'. Va muuuucho más allá", ha señalado.

En la era en la que vivimos es usual que las celebrities reciban críticas a través de las redes sociales, pero parece que la conocida madre orgullosa de formar una familia numerosa no se achanta ante los comentarios. Además ha recibido el apoyo de algunas compañeras, la actriz Natalia Valenzuela comentó: "Así se habla", la presentadora Nuria Marín escribió: "Estás estupenda", la influencer Paula Gonu: "Guapa". Para finalizar su respuesta Verdeliss recomendó una canción a sus followers: "Hoy no dejo de tararear la canción de Residente 'No hay nadie como tú' ¿La conocéis?", un tema que ha calificado como ''una obra maestra y una lección de diversidad''.