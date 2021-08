Verdeliss anuncia que está embarazada de su octavo hijo

Una vez más Verdeliss nos ha sorprendido a todos comunicando a través de su cuenta de Instagram que está de nuevo embarazada. Aunque ya muchos pensaban que la famosa influencer y su marido Aritz habían decidido cerrar la puerta a un nuevo embarazo después de su última hija, la pareja ha dado un paso más para ampliar su ya familia numerosa de siete hijos.

"Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no guardar el secreto", comienza diciendo Verdeliss en la publicación. "Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia, donde solo existía cariño e ilusión compartida", continúa consciente del gran revuelo que va a causar esta nueva noticia.

A la espera de conocer el sexo del nuevo bebé de la pareja que pasará a ser un miembro más en los juegos con sus hermanos Aimar, Irati, Laya, Julen, Anne, Eider y Miren, Verdeliss asegura que está feliz con esta nueva noticia, motivo por el cual en los últimos meses había sido mucho más hermética con su vida privada en redes sociales.