Vega, la exconcursante de 'Operación Triunfo', se convertirá en madre el próximo mes de junio

Una de las concursantes más aclamadas de la segunda edición de 'Operación Triunfo', Vega, ha tenido el mejor 18 de febrero de su vida. La cantante ha cumplido 37 años, aunque ella asegura que "no tengo edad", y ha aprovechado su día especial para comunicar un montón de buenas noticias a través de su página de Facebook.

Lo comenta al final de su largo post, ¡pero es lo más importante! La artista ha anunciado que va a ser madre por primera vez junto a José María Rivera el próximo mes de junio, a la vez que nos ha hablado acerca de sus dos nuevos discos, que saldrán próximamente al mercado: "Estos discos iban a salir en marzo de 2016 ('Non Ho L'eta') y septiembre de 2016 ('La Reina Pez'). No os mentí en octubre cuando os decía que ambos saldrían en 2016. Lo que no sabía entonces es que, felizmente, tendría una baja por maternidad al menos hasta ser mamá en junio", comenta con su estilo único.

"Siempre he dicho que mis canciones y mis discos eran/son como los hijos. Dicen eso de que hay gente a la que 'los niños le vienen con un pan bajo el brazo'. Luego hay gente como yo a los que le vienen los discos con un bebé bajo el libreto e, irremediablemente, reorganizan el mundo alrededor", bromea Vega.

Las otras buenas noticias son, precisamente, los lanzamientos de esos dos nuevos proyectos que tienen a la extriunfita totalmente emocionada: 'Non Ho L'eta' es un disco compuesto por 11 canciones cantadas íntegramente en italiano para hacer un homenaje a la música italiana de los años 70; y 'La Reina Pez' es el octavo de la carrera de la cantante y está lleno de canciones "100% Vega".

Vega concluye su publicación con datos clave y un punto de humor: "Postponemos la salida de ambos: 'Non Ho L'eta' saldrá en otoño de este 2016 y 'La Reina Pez' en 2017. Cerrado por maternidad. Disculpen las molestias. Volvemos en otoño, pero primero, ¡el retoño!". ¡Enhorabuena, Vega!