Una impresionante Elena Furiase muestra su primer look de embarazada en la alfombra roja

Como ya es costumbre, la actriz Elena Furiase no se ha querido perder este año la vigésimo primera edición del Festival de cine de Málaga. Aunque en esta ocasión ha sido, quizás, más especial pues está embarazada de su primer hijo.

La actriz aparecía muy guapa sobre la alfombra roja del certamen mostrando su primer look de embarazada en una gala de estas características. Elena se decantó por un vestido en tonos verdes y marrones con algo de encaje con el que marcaba su cintura. Y aunque todavía no se le nota mucho la barriguita, la intérprete ha comentado que se siente un poquito más hinchada.

"Para empezar, una talla más de busto, que no sé si alegrarme o no. Y sí, empiezo a notarme ya un poco hinchada, sobre todo por las noches. Lo que más noto es que me canso, noto más agotamiento, pero estoy muy feliz y muy contenta", decía al respecto.

Además, Furiase habló con los medios y desveló el sexo que le gustaría que fuese el bebé que espera: "Me encantaría que fuera un niño, sobre todo por mis primos argentinos que todos tienen niñas, así que me encantaría tener un varón".

También respondió a las preguntas sobre su pareja y padre del hijo que espera, a lo que dijo que por el momento quiere mantener esta parte en la intimidad: "Pienso que es mejor separar la vida personal de la profesional, así que no creo que nos veáis juntos en un sitio así, aunque si un día se da... pues lo haremos con toda la normalidad".

Por último, conversó sobre los famosos antojos de las embarazadas a lo que comentaba que ella cree que no existen: "¿Antojos? Yo creo que eso no existe. Yo sigo comiendo lo mismo que comía antes y me lo disfruto igual. Pero un antojo así que si no me lo traen me muero, eso no".