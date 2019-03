Uma Thurman da a luz a una niña

SU AGENCIA DE REPRESENTACIÓN CONFIRMA LA NOTICIA

Uma Thurman se ha convertido en mamá de una niña junto a su marido, Arpad Busson. Así lo ha confirmado la agencia que representa a la actriz, The Associated Press, en un comunicado en el que no han querido dar más detalles sobre tan buena noticia. ¡Enhorabuena, papás!