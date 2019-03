El último gesto de Jesé Rodríguez con su hijo enfermo

Jesé Rodríguez vive con una preocupación continua desde que nació su hijo Nyan el pasado mes de junio de manera prematura y desde entonces se encuentra ingresado en el hospital debido a su delicado estado de salud. Y es que, al nacer de forma prematura, no se le han desarrollado del todo los pulmones, por eso permanece en el hospital donde los médicos le ayudan a respirar hasta que sus pulmones se recuperen.

Y como no podía ser de otra manera, el futbolista está muy pendiente de su pequeño. Aunque juega en Inglaterra siempre que tiene un descanso viaja a Canarias donde están su pequeño y su novia Aurah Ruiz. Son frecuentes los gestos de apoyo y cariño a Nyan que el jugador comparte en sus redes sociales. "Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tu fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tu ternura, tu serenidad para lo pequeñito que eres, tu forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante. En fin, muchas cosas que llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aun así, siempre me darás felicidad. Gracias Nyan", escribía el futbolista junto a una tierna foto en la que sale con el menor de sus hijos.

Hace unos días el jugador colgaba en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece con un nuevo corte de pelo, formando la letra N, como homenaje a su pequeño. Una publicación que ha causado sensación entre sus seguidores y que ya acumula miles de likes.