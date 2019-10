Malena Costa se convertía este fin de semana en una de las protagonistas del desfile Gran Canaria Mola Cálida, y es que ha dejado a todos impactados con su impresionante figura después de haber tenido dos hijos.

"Gracias a todos los diseñadores por poner tanta ilusión y cariño en vuestras colecciones, a todos los maquilladores y peluqueros por cuidarnos y ponernos guapas, a los vestidores/as, equipo de sonido e iluminación, agentes, fotógrafos y a todo el público que siempre anima! GRACIAS GRACIAS GRACIAS POR CONTAR UN AÑO MÁS CONMIGO @grancanariamc", ha escrito la modelo junto a una serie de vídeos en los que aparece deslumbrante sobre la pasarela.

Para ella, tal y como ha reconocido en alguna otra ocasión, supone un reto mostrarse en traje de baño después de haber sido madre, ya que siempre hay inseguridades. "Supone más presión, más que nada porque se te ve todo el cuerpo. Pero a mí me divierte mucho más. No sé por qué, me gusta más, me gusta la presión, yo creo", recoge Hola.

Además, también ha confesado cuál es su truco para que los pequeños Matilda y Mario no la echen de menos cuando no puede estar en casa: "Cuando estoy fuera, le digo a mi marido que les enseñe fotos para que sepan que estoy trabajando. Igual que cuando él juega al fútbol le digo ahí está papá. A veces, en el cole cuando les preguntan qué hace mamá dicen pues está haciendo fotos, está haciendo un desfile...".

