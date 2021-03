Toñi Moreno se sincera: "Tengo un nudo que no me deja respirar"

Toñi Moreno se convertía en madre de su hija Lola el pasado año, y desde entonces no ha dudado en compartir con sus seguidores como es la maternidad, y es que desde un primer momento siempre ha querido mostrar los pros y los contras a los que muchas mujeres se enfrentan después de dar a luz.

Como bien confesó en un vídeo, la presentadora explicó que sufrió una crisis de ansiedad poco después de que naciera su hija: "Pensé esto es tuyo, para siempre, y te das cuenta de que nadie te prepara para eso. Lo único que quería era llorar y así me pasé una semana. Voy a empezar una segunda vida para ser joven porque tengo una niña a la que cuidar".

Esta semana se ha vuelto a sincerar con sus seguidores y ha hablado sobre lo mal que lo pasa cada vez que tiene que dejar a su hija e irse a trabajar, y más cuando tiene que hacerlo fuera de casa, ya que normalmente suele estar en Sevilla, que es donde reside junto a la pequeña Lola, pero esta vez ha tenido que coger un tren y viajar a Madrid por compromisos profesionales.

"Solo las madres y padres trabajadores saben lo que es irse en un AVE a las seis y media de la mañana dejando a tu hija en las mejores manos, pero con fiebre. Tengo un nudo que no me deja respirar", escribía en sus stories, y es que como ya ha confesado en alguna que otra ocasión, a la presentadora le ha cambiado la vida por completo y sobre todo le ha cambiado la manera de afrontar las cosas desde que nació su hija: "Amas de una manera tan animal que sufres de la misma manera. Creo que cuando tienes un hijo, te llenas de miedos, pero no hay que pensarlo demasiado. Si no, no vives".

