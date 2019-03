Toda la verdad sobre el cuerpo postparto de Kylie Jenner

Kylie Jenner no quiere crear una falsa imagen. La menor de las Kardashians-Jenner hace unos meses atrás anunciaba con un vídeo en su canal de youtube que se había convertido en mamá de su primera hija, Stormi, fruto de su relación con Travis Scott.

Ahora, desde ese mismo portal, ha querido confesar que su cuerpo postparto no se ha recuperado del todo. "Mi pecho es desde luego como tres veces más grande, lo que me molesta. Tengo estrías en el pecho. Mi estómago no es el mismo, mi cintura no es la misma, mi trasero es más grande, mis muslos son más grandes", confesaba en su canal.

Además agrega que, debido a sus cambios físicos, no ha podido ponerse la ropa que antes acostumbraba a llevar. "Sinceramente, noto que tengo que cambiar mi estilo un poco porque nada de lo que tengo en el armario me cabe ya", concluye.

Quizá regresar a cómo se veía antes no se consigue de un día para el otro y así lo ha demostrado la famosa empresaria, asegurando que todas las celebrities también se enfrentan a los problemas del cuerpo postparto.