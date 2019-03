El tierno mensaje que Sara Carbonero le ha dedicado a su hijo Lucas

Sara Carbonero y sus pequeños Martín y Lucas, fruto de su relación con el futbolista Iker Casillas, son inseparables. Y es que en numerosas ocasiones la periodista ha demostrado hacer cualquier tipo de plan con tal de poder disfrutar de su maternidad por todo lo alto.

Y como el amor de una madre es incomparable, Sara ha querido esta vez dedicarle unas palabras al pequeño de la casa. Un momento muy emotivo con el que ha expresado que los "segundos" llegan a la vida para "hacerse su sitio y lograr sin ellos apenas sospecharlo que sus hermanos mayores no les vean como el enemigo". Además confiesa que estos "se acostumbran a que en el álbum de fotos haya una suya por cada diez del primogénito", pero que a pesar de ser unos "auténticos terremotos" siente que "el amor no solo no se divide sino que se multiplica por infinito" con su llegada.

Este mensaje que ha demostrado que para ella sus hijos siempre serán lo más importante y que no importa el orden al que lleguen a la familia, siempre tendrán un espacio en su corazón. Una declaración que ha quedado reflejada después de que diera a luz al segundo hijo escribiendo en su página web que ella sentía que "al igual que me ocurrió con Martín, cuando conocí a Lucas, sentí que había vivido toda la vida con las manos vacías…". Unas palabras muy lindas con las que concluyó diciendo que "Lucas ha venido para completar el trébol".