Thalía pide un dineral por enseñar a su bebé, en exclusiva, a una revista

COTIZA A LA ALTA

Thalía y Tommy Mottola han vuelto a ser padres. Y no hay nada más rentable que no enseñar al niño en público si no hay exclusiva de por medio. Pedir es libre, así que no han dudado en tirarse de la moto y cotizar muy alto las fotografías de su primer varón. ¿Quiéres saber de cuánto dinero hablamos?