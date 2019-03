Terry Richardson comparte una simpática foto de uno de sus gemelos

Desde que naciesen sus gemelos, Terry Richardson no ha tenido reparos en publicar sugerentes fotos de su mujer, Alex Bolotow, completamente desnuda dando el pecho a los pequeños o en la hora del baño. El fotógrafo ha sabido sacar el lado más rebelde de Bella Hadid, Cindy Crawford, Rita Ora o Miley Cyrus. No hay estrella que se precie que no haya posado para su provocadora cámara y ha firmado portadas para Vogue, Harper's Bazaar o GQ.

Esta vez Richardson ha elegido como modelo a uno de sus gemelos que con sólo cinco meses ya tiene actitud para las fotografías que hace su padre. Desnudo y encima de una manta con estampado animal, el pequeño sale con gesto de burla y chulesco habiendo heredado el espíritu de 'rock and roll' de sus padres.

Admirado a la par que polémico, el trabajo de Richardson nunca ha dejado indiferente a nadie. Sus imágenes han sido tachadas de tener demasiado contenido sexual aunque también existen grandes defensores del artista como Marc Jacobs. Terry ha pasado junto a su familia sus primeras vacaciones como padre en las montañas de Sangre de Cristo en el sur de Colorado.