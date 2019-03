Taylor Swift publica una imagen de pequeña disfrazada de el Teletubby Dipsy para Halloween

LA CANTANTE SE RÍE DE SÍ MISMA EN INSTAGRAM

Estamos en la semana de Halloween y, como es normal, no paramos de ver disfraces por doquier en fecha tan señalada. Incluso algunas celebrities se atreven a echar la vista atrás y publicar una foto de su infancia llevando un disfraz. Este ha sido el caso de Taylor Swift, que no ha dudado en reírse de sí misma tras sacar a la luz una imagen suya de pequeña disfrazada de el Teletubby Dipsy, además de contar la historia que tuvo que soportar ese día al no identificarla sus compañeros.