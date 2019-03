El tatuaje que Michael Bublé se hizo en honor a su hijo Noah revoluciona Instagram

Michael Bublé se hizo hace casi tres años un tatuaje en la muñeca con el nombre de su primer hijo, Noah. Jamás se llegaría a imaginar por aquel entonces que a su pequeño le diagnosticarían más tarde con un cáncer de hígado, sin embargo, ahora se ha tenido que enfrentar a esta difícil situación.

Noah es el primer hijo que tuvo junto a Luisana Lopilato y por eso el cantante canadiense decidió que debía dedicarle algo especial. Fue el pasado 20 de enero de 2014 cuando el intérprete de 'Nobody But Me' compartió en Instagram este diseño especial, orgulloso por llevar a su primogénito consigo a todas partes y que se ha hecho viral en la actualidad.

"Sé que muchos me habéis estado preguntando por ello… Así que aquí está, este es mi nuevo tatuaje", decía junto a una imagen en la que aparecía la mano del pequeño apoyada sobre el brazo de su padre. El tatoo revolucionó a todos sus seguidores, que asombrados escribieron: "Qué bonito detalle…" o "Eso es amor".

Actualmente el pequeño está luchando contra la enfermedad que padece y seguramente jugando con su Hatchimal, un muñeco nuevo que le regaló su tía Brandee, la hermana de Michael. Mientras tanto, sus padres, Bublé y Lopilato, se han volcado para darle todo el amor y fuerza del mundo.