Tania Llasera presenta a su hijo Pepe con una tierna imagen en Instagram

El pasado martes a eso del mediodía, Tania Llasera se llevó la alegría que llevaba esperando nueve meses: por fin trajo al mundo al pequeño José (Pepe) Bowie Vilar Llasera. El bebé, que llegó once días después de que la madre saliera de cuentas, se hizo esperar, y Tania tuvo que sufrir un poquito hasta que dio a luz, pues fue un parto bastante largo que terminó en cesárea.

Dos días después, la feliz mamá ha presentado en público a su querido niño a través de Instagram con una imagen de Pepe con un gorrito dormido sobre su pecho. "Solamente él puede hacer que me olvide del mundo. Os presento por fin a José Bowie Vilar Llasera (alias 'el deseado') que nació el martes 12 a mediodía después de un largo parto que acabó en cesárea. Su padre y yo no podemos ser más felices, todo él es perfecto. Ahora sé lo que verdaderamente significa éste emoticono (sonrisa) y mi pequeña familia y yo os mandamos un beso a todos! Muchas gracias por el seguimiento y apoyo recibido familia de las rrss! lots of love, Tania", ha escrito en el post.

Ahora que ya tiene al esperado niño entre sus brazos, Llasera podrá comenzar a hacer uso de todo lo que ha preparado durante el embarazo: los regalos y la ropita que recibió durante el baby shower, el cuarto del bebé detalladamente decorado y todos los consejos que le han dado sus seres queridos. ¡Enhorabuena!