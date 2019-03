Tania Llasera presenta a su familia al completo en Instagram

Tania Llasera está muy feliz, sobre todo desde que tiene en brazos a su hijo Pepe. Esta vez nos ha sorprendido con una imagen en Instagram en la que sale la familia casi entera: las piernas de su marido, el bebé, el perro y ella muy alegre.

"Retrato familiar, aunque a mi chico solo se le vean los pies", decía la presentadora junto a la imagen. Pese a que en algunas ocasiones ha sido inevitable mantener en el anonimato a su esposo, Gonzalo Villar, Llasera respeta su decisión de permanecer alejado del foco mediático.

Sin embargo, la bilbaína también aseguró -antes de que naciera su hijo- que mantendría a Pepe al margen de su vida pública y que no compartiría fotos con él y/o de él en sus redes sociales. No obstante, Tania no ha podido resistirse a presumir de hijo y es que cada vez que puede comparte algún video o imagen del pequeño.

Poco a poco nos va sorprendiendo y esta vez ha logrado que su marido aparezca en una foto, aunque sea mitad de su cuerpo. ¿Conseguirá algún día una instantánea de todos juntos y en la que podamos ver la cara de los tres?