Tania Llasera llamará a su hijo Pepe por tradición familiar

Tania Llasera y su marido, Gonzalo Villar, están muy emocionados por la próxima llegada al mundo de su primer hijo. La pareja, que lleva casada desde 2012, espera ansiosa el nacimiento de su hijo, que se llamará Pepe, las próximas navidades, más concretamente el día de Nochevieja.

Según ha confirmado en una entrevista para el portal Chance, han elegido ese nombre "por todos, por los abuelos, por un pequeño homenaje a todos los Joses de mi familia, que hay muchos".

La presentadora ha aprovechado también para hablar de lo bien que está llevando el embarazo, que le está sentando a las mil maravillas. Y es que Tania está radiante a falta de tres meses para dar a luz, tiempo que seguro se le va a hacer corto: "Estoy tan contenta de estar embarazada, me hace tanta ilusión cuando me hace caso, le hablo, me da patadas, es una sensación muy bonita, no quiero que se acabe, pero al mismo tiempo quiero verle la cara, con lo cual, no sé, ahí ando".